除了礦產協議 川普欲烏割地、澤倫斯基下台

在川普（右）和澤倫斯基（左）於公眾面前爭吵後，川普總統私下向助手們明確表示，華府與基輔簽下礦產協議，也不足以讓美方恢復對烏國的援助及情報分享。（路透）

美方官員表示，美國與烏克蘭 官員本周擬在沙烏地阿拉伯會面之際，川普 總統私下向助手們明確表示，華府與基輔簽下礦產協議，也不足以讓美方恢復對烏國的援助及情報分享。

國家廣播公司新聞網(NBC News)9日報導，華府官員表示，川普既要兩國簽署礦產協議，讓美國取得烏克蘭礦產，但他更想要見到烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)就俄烏戰爭和談，態度有所變化，包括有意願做出退讓，把被占領土讓給俄國 。川普還想促成烏克連舉行大選，讓澤倫斯基下台。

按烏克蘭憲法裡的戰爭法條款，俄國2022年入侵後生效，烏國暫停選舉。

白宮國家安全會議發言人休斯(Brian Hughes)談到川普的要求時說，川普向國會參、眾兩院聯席會議演說時讀到澤倫斯基的「來信」，當時便表示烏克蘭人要有正面改變。接下來一周在沙烏地會談，美方期盼得悉更多正面動向，希望最終能結束這場殘酷戰爭、流血。

聯合國派往烏克蘭的人權觀察團指出，美國上周起停止向烏克蘭援助武器及情報分享，接下來俄國升高對烏國的攻擊，7日烏國平民傷亡為今年最慘重的一日。死傷最嚴重大多發生在烏國控有的頓內次克(Donetsk)地區，2025年迄今傷亡人數要比2024年來得多。

美方官員指出，政府並未談到停止情報分享，對俄國攻勢有直接影響，目前的大規模進攻可能在武器及情報停止之前，便已計畫好了。

國會共和黨人正向白宮施壓，要重啟軍火援助及情報分享；兩名官員表示，樂見最早在下周重啟武器運送及情報分享，特別是在澤倫斯基已宣布，烏國「準備好盡快走上談判桌」。澤倫斯基與其團隊表示「準備在川普總統的強大領導下做事，取得能持續的和平」。

官員指出，美方仍與基輔分享防禦性質、即幫忙烏國自衛而抵禦攻擊的情報，美國仍有示警的責任，但不提供鎖定俄國軍事目標的進攻資訊。意思是美國情報指出，俄國準備進攻，美國可以向烏克蘭示警，但不再提供鎖定座標，供烏國先發制人。