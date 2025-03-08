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川普嗆「美日安保條約」沒互惠：美須協防日、日無須協防美

記者陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
川普總統6日突然批評美日安保條約不公平，應該要修改。圖為2月日本首相石破茂（右）訪問華府，與川普總統（中）會面。（歐新社）
川普總統6日突然批評美日安保條約不公平，應該要修改。圖為2月日本首相石破茂（右）訪問華府，與川普總統（中）會面。（歐新社）

川普總統6日指稱，已簽署幾十年的美日安保條約，並非互惠、只是單方面的協議，條約文要求美國必須協防日本，日本卻沒義務協防美國。

日本共同社報導稱，川普6日在白宮橢圓辦公室簽行政命令時，突對現場媒體提到日本。他說，「我愛日本，我們(美國)和日本的關係很棒，但美日有項滿有意思的協議，那就是我們得保護他們，不管他們遇到怎樣(嚴重)的情況，但他們不必保護我們」。

川普說，「那協議就是這樣；對了，他們(日本)在經濟上與我們合作，藉由我們發大財；我要問的是，到底是誰敲定(美日安保條約及北約盟約)這些協議？」

這是川普自1月20日回任以來，首次公開抱怨美日安保條約不公平。日本每日新聞報導，川普第一任2019年訪日時，曾對時任日本首相安倍晉三提到，他覺得該條約是不公平的協議，「不修改不行」。

但據日本政府說法，日相石破茂上月訪美與川普舉行日美峰會時，雙方完全沒有討論修約；川普也沒對美日安保條約表達不滿，而且會後共同記者會中，川普承諾美國將完全致力於日本的安全，並全力發揮美國的嚇阻能力，「百分之百捍衛我們的友人及盟友」。

對於川普的說法，石破7日在日本參議院預算委員會聲稱並未感到「驚訝」和「糟糕」，他強調，美日安保關係不只是日本單方面享有受到保護的關係，日本雖未負有協防美國的義務，卻負有提供基地給美國的義務。

日本防衛大臣中谷元說，對川普相關言論不予置評，只重申迄今一再藉由包括美日峰會在內的機會，確認美國基於日美安保條約的對日協防義務，完全信賴美方會履行其在該條約的義務。

中谷元還說，1月和美國國防部長赫塞斯通話以及2月日美峰會時，均曾確認美國基於該條約的對日防衛義務。

另外，川普也被問到美國是否拒絕保護「不付錢」的北約(NATO)成員國？他答道這是「常識」，要是有北約國家不付錢，他就不會協防這些國家，而且「他們該付更多錢」。他這說法備受爭議，被視為違反北約盟約。但他質疑一旦美國遇到麻煩，美方向北約國家求援，那「你認為他們會來保護我們嗎？」當然他們理應保護美國，但他不是很確定。

日本 川普 北約

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