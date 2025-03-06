我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加這區成為ICE執法重點 華人、印度裔驅逐風險增大

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關

記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普周四同意，符合美墨加協定的部分商品暫緩徵收關稅至4月2日。(歐新社)
川普周四同意，符合美墨加協定的部分商品暫緩徵收關稅至4月2日。(歐新社)

川普總統6日暫緩向加拿大墨西哥的部分商品徵收25%的關稅；川普表示，這項決定與市場表現無關。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過美股近期重挫下跌，川普的關稅政策被認為是股市表現不佳的原因之一。

川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後，決定墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩繳關稅一個月，直到4月2日為止。

川普說，他的決定是出於對薛恩鮑姆的尊重，並表示，他們有良好的關係，雙方正共同努力保護邊境，阻止非法移民和芬太尼（fentanyl）流入美國。

至於加拿大總理杜魯多日前才稱川普的關稅「愚蠢」，並宣布加拿大開徵報復性關稅反擊，加拿大是否能得到關稅豁免並不樂觀。

不過根據華盛頓郵報報導，川普6日下午將關稅豁免擴及加拿大商品，等於免除美墨加協定涵蓋的加拿大和墨西哥商品，給予臨時的關稅豁免，直到對等關稅4月2日的生效日。

川普6日在白宮簽署行政命令，並接受媒體提問。

有媒體詢問關稅豁免的決定是否與市場表現有關？川普先是否認關稅有任何延遲，並表示，他的決定與市場無關；川普說，他甚至都沒有關心市場的狀況，因為長期來看，美國會因為關稅政策而更強壯。

川普說，關稅政策是為了避免外國和外國企業剝削美國；川普說，從今以後，他們不會再剝削美國。

川普說，一個月的關稅豁免只是小調整，是短期的，因為他不想傷害美國人民；川普說，如果關稅即刻生效，將傷害美國汽車公司。

川普5日與Stellantis、福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）三大汽車製造商通話，最後決定給予在美墨加協定之下的進口汽車一個月的關稅寬限期。

川普6日表示，他也告訴汽車製造商，關稅豁免是短期的，要汽車製造商別在4月2日之後再來央求他暫緩。

關稅 川普 加拿大 墨西哥

上一則

美國擬對所有和中國有關船隻徵收港口費 促盟國跟進

延伸閱讀

可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元

可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元
證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」
美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動

美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動
獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」

4血型完美主義排行 AB型要做到極致、他最愛講「隨便啦」
求償伊頓野火災損 洛縣告愛迪生電力公司

求償伊頓野火災損 洛縣告愛迪生電力公司