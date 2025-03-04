美國最新關稅後...平均關稅稅率估重返1940年代 且消弭盟友信任

美國總統川普的一連串貿易行動，推估使進口產品的平均關稅稅率升抵1940年代以來最高水準。（路透）

美國正式對加拿大與墨西哥 輸美產品課徵25%關稅 ，對中國產品再加徵10%關稅，破除了在最後一刻達成協議的希望，美國進口產品的平均關稅稅率推估將升抵1940年代以來最高水準，對經濟的衝擊風雨欲來，但影響更鉅者當屬盟國對美國貿易政策的信任不復返，貿易風險將主導全球金融市場。

彭博經濟學家估算，川普 的最新關稅措施象徵美國保護主義政策發生重大轉變，除了對加墨進口產品課徵25%關稅，中國2月4日來已被加徵10%關稅，3月4日起又倍增至20%，可能使美國進口產品的平均關稅稅率上升9.1個百分點到11.5%，高於去年的略高於2.3%，以去年的貿易組成來看，將是1940年代以來的最高，但部分貿易組成會轉向向低關稅進口來源地，有助抵銷部分增幅。

最新貿易行動將提高美國經濟的停滯性通膨風險，與北美供應鏈聯繫緊密的汽車製造商首當其衝。高度依賴美國需求的加拿大和墨西哥經濟將遭受嚴重打擊，據估算兩國最終可能分別失去超過60%和70%的美國市場，由於對美出口分別占到墨西哥和加拿大國內生產毛額（GDP）的16%和14%，經濟將受重創。

相較下，美國來自中國的進口中期減幅推估上看65%，但由於中國輸美產商品占GDP比率只略高於2%，且中國也可能為其出口找到新市場，因此對中國經濟的影響可控。不過，巴克萊銀行認為，若美國果真敲定俄烏停戰協議，可能會加碼對中國的行動。

隨著川普正逐漸落實關稅威脅，這一切可能只是剛開始。川普政府計畫12日起對進口鋼鋁課徵25%關稅，4月2日將宣布對等關稅計畫，川普還提到要對半導體、汽車、銅、木材、農產品等商品加徵關稅。

彭博經濟學家認為，川普落實一系列關稅威脅的可能性提高，下個目標可能是歐盟。他已威脅對歐盟汽車和「其他商品」徵收25%的關稅，對等關稅計畫針對的可能是歐洲的稅收和監管措施，但這些行動將招致報復。

CIBC策略師表示，川普政府貿易政策正危及盟國對美國的信任，美國官員為加徵關稅提出各式各樣的理由，包括移民、芬太尼、貿易逆差、創造收入等，「來自海湖莊園的貿易言論，以及準備無視先前商定的現有貿易協議，讓美國和盟國的所有國際貿易關係蒙上了陰影」，「現實是，盟友對於與美國貿易協議感到信任的日子可能一去不復返」 。

CIBC認為，還會有更多關稅到來，「但幾乎每天都有威脅，速度和種類都超乎我們的預期。缺乏透明度是股市和整體經濟面臨的重大風險」。