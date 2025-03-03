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俄烏停戰？魯比歐：先讓普亭上談判桌 強生：澤倫斯基或須下台

編譯徐薏茹／綜合報導
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國務卿魯比歐(右)說，現在最重要的是讓普亭坐上談判桌，其餘的都無關緊要。(美聯社)
國務卿魯比歐(右)說，現在最重要的是讓普亭坐上談判桌，其餘的都無關緊要。(美聯社)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)2日在接受專訪時表示，目前關於俄烏戰爭，最重要的是讓俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)坐上談判桌，其他的都是次要。

魯比歐在美國廣播公司(ABC)節目「This Week」中說：「戰爭結束的唯一方式是普亭是否坐上談判桌。而現在川普總統是地球上唯一可能將普亭帶上桌的人，看看他願意以什麼樣的方式結束戰爭。」

28日川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在白宮會面爆發激烈爭執，魯比歐在「This Week」向主持人表示，問題不在於川普和副總統范斯(JD Vance)如何對待澤倫斯基，儘管白宮會面引發了國內和國際上的廣泛批評。

魯比歐表示，如果川普在28日的會議上只是和澤倫斯基一起指責普亭如何不值得信任，和平的目標並不會有進展。

他重複強調讓普亭坐上談判桌的重要性，當節目主持人問到澤倫斯基尋求的安全保障時，魯比歐表示，現在談論需要協商的事還太早，「實際上我更想稱這些安全保障為威懾力，一切取決於和平是否存在。大家都在談論確保和平的安全保障，首先必須要有和平。我們甚至不知道和平是否可能實現。」

眾院議長強生(Mike Johnson)表示，若要達成和平協議，澤倫斯基可能需要下台。

強生在國家廣播公司(NBC)節目「Meet the Press」說：「情況必須改變。要嘛他(澤倫斯基)需要醒悟過來，感激地回到談判桌，要嘛需要由其他人領導這個國家來達成協議。」

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)也暗示澤倫斯基可能需要下台的可能性，他在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)中表示：「我們需要一個能與我們打交道，且最終能與俄羅斯協商並且終結這場戰爭的領袖。」

白宮國安顧問沃茲(左)說，要達成和平，烏克蘭總統澤倫斯基必須下台。(歐新社)
白宮國安顧問沃茲(左)說，要達成和平，烏克蘭總統澤倫斯基必須下台。(歐新社)
國會眾院議長強生說，要達成和平，烏克蘭總統澤倫斯基必須下台。(美聯社)
國會眾院議長強生說，要達成和平，烏克蘭總統澤倫斯基必須下台。(美聯社)

澤倫斯基 普亭 魯比歐

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