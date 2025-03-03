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促俄烏和談 美暫停對俄網路情報攻擊

記者顏伶如／綜合報導
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國防部長赫塞斯下令，停止對俄羅斯的網路攻擊。(路透)
國防部長赫塞斯下令，停止對俄羅斯的網路攻擊。(路透)

川普總統希望爭取俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)坐上談判桌以結束俄烏戰爭，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)已經下令美軍網路司令部(U.S. Cyber Command)停止對俄羅斯的網路與情報攻擊。

華盛頓郵報報導，現任與前任美國官員透露，川普希望俄烏戰爭能在對莫斯科較有利的情勢下結束，因此赫塞斯已下令美軍網路司令部停止針對俄羅斯的網路行動，只要停火磋商仍在進行，美軍對俄羅斯的網路攻擊就維持停止狀態。

報導指出，高層談判或兩國進行類似接觸時暫停網路攻擊頗為平常，但川普最近對俄羅斯的態度卻出現美國外交政策80年來大逆轉，願意拋棄歐洲盟友，依照普亭對烏克蘭的打算尋求共識。

曾任柯林頓政府外交官、前任聯合國網路談判專家路易斯(James A. Lewis)說，俄羅斯依然是美國最嚴重的網路威脅之一，停止對俄羅斯網路攻擊以避免談判破局，或許是精明的操作手段，「但如果我們不再踩油門，他們就會有便宜可占，我們的國家安全恐將受到威脅」。

美國官員表示，美方暫停的對俄羅斯網路攻擊其實手段不算積極，具體項目包括披露並排除俄羅斯系統當中的惡意軟體，避免俄方用來對付美國，阻止俄羅斯駭客進入美國伺服器竊取資料用來攻擊美國，或者瓦解專門鼓吹反美宣傳的網站。

美軍網路司令部前副司令、退休陸軍中將摩爾(Charlie "Tuna" Moore)說，曾目睹多次美國與其他國家展開某種形成的談判時，特別是敵對國家，網路攻擊行動暫時停止，甚至演說也停止。他說：「暫停任何可能影響談判的事項是很常見的。」

前任美軍資深官員說，國家安全局(National Security Agency，NSA)對俄羅斯情報偵蒐則未停止。

俄羅斯 川普 赫塞斯

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