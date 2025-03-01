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傳他強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

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傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日前往白宮準備簽礦產協議，最後卻與美國總統川普和副總統范斯激烈口角不歡而散。一位美方高層官員透露，白宮俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）日前訪問基輔時，就敦促澤倫斯基簽署協議，但烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）堅持要到白宮簽署，導致這次徹底出錯局面。

根據紐約郵報的獨家報導，凱洛格經過3天的緊張談判，與烏方達成礦產協議。該位官員談到21日完成的談判時表示，「凱洛格和澤倫斯基已達成協議，只有一項還有待最後確定」。

在談判結束時，葉爾馬克推動讓澤倫斯基在白宮與川普一起簽字，但凱洛格建議不要，深知兩位總統關係在親自會面前仍「有待加強」。不過，一位熟悉葉爾馬克戰術的消息人士表示，澤倫斯基辦公室「繼續強推該議題」。

報導指出，凱洛格準備離開，幾乎讓烏克蘭無法拿出協議遞交給川普，但就在凱洛格登上開往波蘭的火車後，澤倫斯基辦公室在最後一刻改變方針，顯然認識到，在修復與川普受損的關係上，這位俄烏特使是他們的最好機會，澤倫斯基辦公室也對凱洛格坦率談判與始終展現尊重，印象深刻，匆忙將文件送上他搭乘的火車，以便凱洛格帶回去給川普。

紐郵指出，即便如此，基輔仍然推動在華府簽署協議的計畫，但他們的冒險適得其反。前述美方資深官員表示，「澤倫斯基處理得錯得不能再錯，他表現得像個硬漢一樣走進橢圓辦公室，處理得不好，房間裡的每個人都覺得受到侮辱」。

該官員還說，「澤倫斯基現在必須自行設法解決這個局面，我們不能替他解決」。

多名烏克蘭消息人士日前告訴紐郵，他們懷疑澤倫斯基團隊強推白宮之行。澤倫斯基出席這場重要會議時著裝隨便，以長袖黑襯衫配上休閒褲，而不是選擇一套西裝，同樣也沒有幫助。

內部人士指出，雖然美國前總統拜登或許會容忍澤倫斯基這套戰時著裝規範，但烏方應該非常清楚，川普會更加欣賞比較正式的衣著。該美方官員說，「穿西裝可能聽起來像一件小事，而且我知道（澤倫斯基總統）更偏向於軍事風格，但這是錯誤選擇」。

澤倫斯基 川普 白宮

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