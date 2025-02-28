川普酸澤倫斯基「根本不想停戰」 普亭才是想要和平的人

美國總統川普。(路透)

川普 總統2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基 會面時發生激烈口角，當著眾人面前大吵，堪稱史無前例的奇觀。川普事後表示，烏克蘭沒有美國的支持，將無法獲勝，並指澤倫斯基根本不想停戰，俄羅斯總統普亭才是想要和平的人。

CNN報導，川普在離開白宮前往佛州時向記者表示，「澤倫斯基根本不願意考慮停火，明明停火是可以立即發生的事。」

川普說，「如果現在就停火，戰爭就能真正結束，這一切就會結束，但澤倫斯基並不願意這樣做。我覺得，好，沒關係，那就談個更好的條件吧。我說想要現在停火，他又說，『喔，我不想停火。』」

川普進一步批評澤倫斯基仗著美國的支持而不願妥協。他說，「澤倫斯基現在覺得自己很了不起，因為美國在背後支持烏克蘭。但是沒有我們，他贏不了，這是一定的。」

川普更直言，澤倫斯基不是想要實現和平的人，反而普亭才是。他表示，澤倫斯基應該明確表態希望和平，而不是不斷針對普亭發表負面言論。他說，「普亭想要解決問題，他想結束這場戰爭。」