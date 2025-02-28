稱澤倫斯基「獨裁者」惹議 川普改口：我有說過嗎？

川普總統(右)上周才指責烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」，27日卻掉轉口徑，否認自己說過這樣的話。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 28日將訪華府，可能簽署美烏礦產協議。川普 總統指責澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」言猶在耳，但他27日反問︰「我有說過嗎？」

川普27日在橢圓形辦公室與英國首相施凱爾(Keir Starmer)會晤時，當記者問他是否仍然認為澤倫斯基是獨裁者時，川普回答：「我有這麼說過嗎？我不敢相信我竟然說出了那樣的話。下一個問題。」就這樣輕輕帶過。

川普聲稱「我們想與他(澤倫斯基)合作」，又認為他與澤倫斯基「關係非常好」。然而他也承認，「這可能有點緊張，因為我們想擁有一些歐洲國家所擁有的東西」。

川普這個說法意指他一直認為，歐洲國家給予烏克蘭的援助得到回報，但美國卻沒有。

這從川普與法國總統馬克宏25日會晤時可以看出來，當時他聲稱歐洲對烏克蘭的援助是以貸款的形式提供，但遭馬克宏當場糾正。

當他與施凱爾會晤時又向記者重複這個「歐洲貸款援烏」說法，並指美國提供的援助是不會收回的。就像馬克宏一樣，施凱爾插話說，歐洲對烏克蘭的大部分援助是「贈予」，而不是貸款。

隨著美俄聯手推動結束俄烏戰爭，美國全力敦促烏克蘭簽署礦產協議，川普對澤倫斯基顯然是採取「壓迫」手法，對他的批評愈演愈烈，不但指責是「未經選舉的獨裁者」，「做得很糟糕」，並直斥他應對俄烏戰爭的爆發負全責，這些舉動都引起了外界關注。

現在礦產協議目的已達，川普自然可以否認說過澤倫斯基是獨裁者，他更向記者表示協議將為美烏未來更可持續的關係奠定基礎。他說，「美國納稅人現在將獲得數千億元補償用於幫助烏克蘭防衛的資金。這本身就是一件非常值得做的事情」。

當記者問及他是否信任俄羅斯總統普亭時，川普認為普亭是會信守諾言，「我相信如果我們達成協議，它將會有效」。

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