我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向

聯合國安理會美國贏了 俄烏戰決議未提俄侵略 具國際法約束力

聯合國安理會美國贏了 俄烏戰決議未提俄侵略 具國際法約束力

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國安理會針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。（路透資料照片）
聯合國安理會針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。（路透資料照片）

美國日前分別向聯合國大會與聯合國安理會提出有關俄烏戰爭決議草案，內容並未提及領土完整或譴責俄羅斯侵略，與烏克蘭在歐洲支持下提出的的聯大決議案形成鮮明對比。而聯大在俄烏戰爭三周年24日針對兩案表決，美版提案在聯大遭否決未能通過；但美版提案在安理會獲得中國和俄羅斯支持通過，法國、英國等歐洲盟友最終棄權。上述投票結果暴露美國與部分歐洲盟友的立場明顯分歧。

聯合國大會決議通常並不具法律約束力，不過具有一定分量和道德權威。聯合國安理會決議通常具有國際法上的約束力，聯合國憲章設立安理會的目的，就在因應針對國際和平與安全的威脅。

聯合國193個會員國24日分別對兩項對立的提案投票，一項由美國提出，另一項則由烏克蘭及歐洲國家起草。

美版提案在聯大會議中遭歐洲各國修正，加入聯合國支持烏克蘭的主權、獨立、領土完整及國家團結等措辭，使得美方最終不得不棄權，未能推動原提案內容。

政治新聞網Axios指出，烏克蘭的三頁提案譴責俄羅斯入侵，並呼籲俄軍完全且無條件撤出烏克蘭領土。

烏版提案在聯大通過，獲得93個會員國贊成、18個會員國反對，反對國家包含美國，這是美國首度在聯大表決中反對支持烏克蘭的草案。

美版提案在安理會占上風，獲得俄羅斯、中國、巴基斯坦、巴拿馬、南韓以及其他四個國家贊成，美國的歐洲盟友法國、英國、丹麥、斯洛維尼亞、希臘皆棄權。安理會有15個理事國，決議需9個國家支持即通過。

聯合國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向

下一則

川普鬆口談過：普亭會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭

延伸閱讀

分析師：重估美國黃金儲備價值 將對金價帶來利多

分析師：重估美國黃金儲備價值 將對金價帶來利多
美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰

美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰
澤倫斯基籲2025締結和平 提議俄烏全面換俘

澤倫斯基籲2025締結和平 提議俄烏全面換俘
大轉彎…美國聯手俄羅斯 反對聯合國挺烏克蘭決議

大轉彎…美國聯手俄羅斯 反對聯合國挺烏克蘭決議

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

2025-02-19 20:25

超人氣

更多 >
范冰冰中空開到腰 胸型被看光 大動作胸貼不慎外露

范冰冰中空開到腰 胸型被看光 大動作胸貼不慎外露
三月新氣象4生肖迎財運亨通 他得主管賞識事業再進步

三月新氣象4生肖迎財運亨通 他得主管賞識事業再進步
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大
華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空