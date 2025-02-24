聯合國安理會美國贏了 俄烏戰決議未提俄侵略 具國際法約束力

聯合國安理會針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。（路透資料照片）

美國日前分別向聯合國 大會與聯合國安理會提出有關俄烏戰爭決議草案，內容並未提及領土完整或譴責俄羅斯 侵略，與烏克蘭 在歐洲支持下提出的的聯大決議案形成鮮明對比。而聯大在俄烏戰爭三周年24日針對兩案表決，美版提案在聯大遭否決未能通過；但美版提案在安理會獲得中國和俄羅斯支持通過，法國、英國等歐洲盟友最終棄權。上述投票結果暴露美國與部分歐洲盟友的立場明顯分歧。

聯合國大會決議通常並不具法律約束力，不過具有一定分量和道德權威。聯合國安理會決議通常具有國際法上的約束力，聯合國憲章設立安理會的目的，就在因應針對國際和平與安全的威脅。

聯合國193個會員國24日分別對兩項對立的提案投票，一項由美國提出，另一項則由烏克蘭及歐洲國家起草。

美版提案在聯大會議中遭歐洲各國修正，加入聯合國支持烏克蘭的主權、獨立、領土完整及國家團結等措辭，使得美方最終不得不棄權，未能推動原提案內容。

政治新聞網Axios指出，烏克蘭的三頁提案譴責俄羅斯入侵，並呼籲俄軍完全且無條件撤出烏克蘭領土。

烏版提案在聯大通過，獲得93個會員國贊成、18個會員國反對，反對國家包含美國，這是美國首度在聯大表決中反對支持烏克蘭的草案。

美版提案在安理會占上風，獲得俄羅斯、中國、巴基斯坦、巴拿馬、南韓以及其他四個國家贊成，美國的歐洲盟友法國、英國、丹麥、斯洛維尼亞、希臘皆棄權。安理會有15個理事國，決議需9個國家支持即通過。