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美主導俄烏和談冷落歐洲？一文看懂川普停戰計畫進度和各方立場

編譯盧思綸／即時報導
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美國佛州川普國際高球俱樂部外，一輛汽車內放了美國總統川普的頭像立牌和車主的寵物狗。(美聯社)
美國佛州川普國際高球俱樂部外，一輛汽車內放了美國總統川普的頭像立牌和車主的寵物狗。(美聯社)

基輔獨立報彙整美國總統川普及其高層官員針對俄羅斯烏克蘭和歐洲的發言和立場，指出川普政府在烏克蘭、俄羅斯和俄烏和平協議上的一系列言論經常互相矛盾，表明川普新政府在沒有明確計畫下倉促啟動和談。

對俄羅斯立場

川普12日證實與俄羅斯總統普亭通話，稱這次「長時間對話富有成效」，並表示雙方同意「密切合作，包含互相進行國是訪問」。這是川普第二任以來首度與普亭正式通話。

川普透露雙方將在沙烏地阿拉伯會晤，但並未透露具體日期。外媒15日報導，川普政府高層，包含國務卿魯比歐、國安顧問沃茲與中東特使威科夫將啟程前往沙國，與俄羅斯代表團共商川普與普亭的會晤，啟動終結烏克蘭戰爭的談判。

對烏克蘭立場

川普12日先與普亭通話，之後才電話通知烏克蘭總統澤倫斯基即將開始和談，引發外界憂心川普在重大決策前無意與基輔磋商，而且基輔至今尚未與川普排定會晤計畫。

川普被問及烏克蘭是否應該成為和談的「平等成員」時，川普並未正面回答，只說「這是個有趣的問題。我認為他們必須實現和平，他們的人民正在被殺害」。

另外，川普似乎對於單純提供烏克蘭急需的軍事和人道援助不感興趣，強調美國應該獲得一些回報。

川普10日接受福斯新聞採訪時曾暗示烏克蘭「某天可能被俄羅斯控制」，並要求基輔提供「相當於5000億美元稀土礦產」。不過，澤倫斯基並未同意，因為草案並未包含烏克蘭所需的安全保障。

美國國防部長赫塞斯近日也表示，烏克蘭不要指望回到2014年以前的領土範圍，並且描述烏克蘭加入北約「不切實際」。針對烏克蘭入約不實際一事，川普也回應認同。

副總統范斯13日接受華爾街日報採訪表示，如果俄羅斯未能妥善談判，華府向烏克蘭派遣軍隊的可能性仍然存在，凸顯白宮內部缺乏一致策略。但是范斯事後收回言論，稱華爾街日報曲解他的意思，並且表示「美國軍隊絕不應該被派往無助於促進美國利益和安全的危險之中。」

歐洲國家反應

川普12日無預警和普亭通話，並且敲定可能的會晤以推動俄烏和談，卻對歐洲國家參與其中隻字未提。對此，歐洲7國和歐洲聯盟執行委員會第一時間發表聯合聲明，表態必須加入任何可能決定烏克蘭未來命運的談判。

而川普的俄烏特使凱洛格15日在慕尼黑安全會議又提出，歐洲將不會參與俄羅斯和烏克蘭的和談，掀起歐洲國家怒火。對此，法國總統馬克宏16日將在巴黎召開緊急峰會，邀請歐洲多國領導人集思廣益。

歐盟對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）重話表示：「任何權宜之計都是骯髒的協議」，並強調，沒有歐洲和烏克蘭就沒有協議，他指責華府對莫斯科採取「姑息政策」。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）稱表示，川普團隊在和談開始前就公開向莫斯克做出讓步，這點「令人遺憾」。

另外，對於一直堅定支持烏克蘭的中東歐國家和波羅的海國家來說，川普突然推動與普亭進行和談尤其令人擔憂。

川普 烏克蘭 俄羅斯

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