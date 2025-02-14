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川普對等關稅沒細節 CNN：都在吠、沒咬下去

編譯季晶晶／綜合13日電
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川普總統13日宣布的對等關稅計畫並無具體細節，華爾街的反應是如釋重負。（路透）
川普總統13日宣布的對等關稅計畫並無具體細節，華爾街的反應是如釋重負。（路透）

川普總統周四高談闊論他的「對等關稅」，會以為這是一份雷厲風行的重磅指令；有線電視新聞網（CNN）評論，他其實只簽了份措辭含糊的備忘錄，幾無具體細節，也沒有實施時間表，至少就目前來看，「都在吠，但沒咬下去」。

普遍憎恨關稅的華爾街，反應如釋重負。美股三大指數周四全面走高，道瓊工業指數上漲0.8%，史坦普500指數和那斯達克指數分別勁揚1%和1.5%。

川普周四一早就在社群媒體預告「重頭戲」要來了。但根據CNN，他的備忘錄僅下令政府機構「勤奮工作，決定對各個外國貿易夥伴的對等關稅，來反擊與貿易夥伴的非對等安排」。換句話說，是要「想出能讓貿易更公平的計畫」。

目前還不清楚這將如何、或能否說服各國購買更多美國出口商品，或赴美設立更多工廠，儘管川普對他的計畫將能創造在美國創造更多工作機會，感到信心滿滿。

部分經濟學家對周四的宣布興趣不高。高盛集團分析師先前已表示，懷疑對等關稅將對經濟造成嚴重損害，因為管理會很複雜，而一些國家根本沒出口美國人想要的東西。

Third Seven Capital的市場策略師Michael Block表示，今天的情況和其他時候一樣，川普「先口出狂言，然後再撤回」，他還說外界「擔心最壞狀況，然後意識到，這全是（川普）交易藝術的其中一部分」。

川普 關稅 華爾街

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