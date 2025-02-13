川普同意與莫迪展開貿易協商 說最終要賣F-35戰機給印度

川普總統（右）13日與印度總理莫迪（左）在白宮會面。（歐新社）

川普 總統周四（13日）在與印度 總理莫迪會面後表示，莫迪同意展開協商解決美國貿易逆差問題。他說，莫迪已提出討論降低關稅 、購買更多美國石油、天然氣和戰鬥機，以及在貿易問題上做出讓步。

在兩位元首會面的幾個小時前，川普才抨擊印度對美企的不公平貿易環境，並公布一項要全面實施對等關稅的計畫。

川普表示：「莫迪總理最近宣布調降印度不公平且極高的關稅，這些關稅大幅限制我們進入印度市場的機會，這確實是個大問題。」

川普在記者會上表示，印度希望將把從美國購買包括戰鬥機在內國防設備的金額提高「數十億美元」，並可能使美國成為印度的「第一大」石油和天然氣供應國。他補充說：「我們也正在鋪路，最終向印度提供F-35隱形戰鬥機。」

莫迪則表示，印度和美國已訂下目標，雙邊貿易額在2030年倍增至5000億美元，而美印兩國家在AI和半導體領域展開合作，並聚焦建立強大的戰略礦產供應鏈。

白宮沒有對兩國領導人宣布的協議發表評論，這些協議尚未解決美印之間的貿易問題。

儘管川普在首任與莫迪關係良好，但他周四再次表示，印度的關稅「非常高」，矢言要對等徵收關稅，「印度收多少關稅，我們就對印度收多少關稅」。

不過，川普和莫迪同意展開貿易談判，以解決這些分歧，並樂觀表示能夠很快達成協議。川普政府一名高層官員表示，雙方可能最早在今年內達成協議。

莫迪稍早在白宮橢圓形辦公室與川普並肩而坐時表示：「我非常欣賞並從川普總統那裡學到的一點是，他始終將國家利益置於首位」，「和他一樣，我也把印度的國家利益放在最重要的位置。」

兩位元首互相讚揚，並同意加強印太地區的安全合作，這暗示了對中國的競爭。

美國對印度的貿易逆差為456億美元。根據世貿組織（WTO）數據，美國的加權平均關稅率約為2.2%，而印度則高達12%。

莫迪同日在白宮對面的布萊爾賓館（Blair House）會見億萬富豪馬斯克，該處是他此次訪美的下榻處。路透報導，馬斯克的星鏈（Starlink）公司能否進入印度，可能是兩人討論話題之一。