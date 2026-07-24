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民進黨訪美團抵華府 見眾院議長強生 低調訪問AIT總部

記者陳熙文／華盛頓報導
民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團於美東時間23日訪問華盛頓特區拜會國會山莊，與共和...
民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團於美東時間23日訪問華盛頓特區拜會國會山莊，與共和黨籍眾議院議長強生等美國國會議員見面。（取材自沈伯洋臉書）

民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團於美東時間23日訪問華盛頓特區，於上午拜會國會山莊，與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）等國會議員見面。一行人23日下午則低調訪問美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與行政官員會面。

訪問團下午則前往AIT華府總部，據悉分別與美國國務院和國防部官員會面，不過訪團態度相當低調，都是從大樓停車場進出，不願意走大門，也刻意迴避媒體訪問。

蔡其昌近日代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長、台北市長參選人沈伯洋、民進黨團副幹事長陳培瑜，以及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共五人。

民進黨訪問團日前結束美國西岸訪問行程，於美東時間22日晚間抵達華府特區，並於23日上午訪問美國國會。

王定宇在臉書貼文上指出，訪團上午與聯邦眾院議長（Mike Johnson）、眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）、眾院外委會前主席麥考爾（Michael McCaul）、共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）和史考特(Rick Scott)，以及眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）分別拜會交流；王定宇稱 ，他們見到跨黨派且層級高的議員。

沈伯洋則在臉書上指出，訪團分別贈與議員「Team Taiwan」的球衣，以及「Team Taipei」的徽章，並感謝他們一直以來對台灣的支持。

另外，聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）日前突然病逝，王定宇稱葛理漢是台灣長期堅定的好朋友，也是川普總統的政治盟友，訪團也特別到葛理漢的國會辦公室獻花致哀。

精華 FAQ

  • 訪團上午在國會山莊拜會共和黨籍眾院議長強生，並與眾院外委會主席馬斯特、前主席麥考爾、參議員海格提和史考特，以及前眾院議長裴洛西等人交流。

  • 訪團下午低調前往AIT華府總部，據悉分別與美國國務院和國防部官員會面。整體行程相當低調，刻意從停車場進出，也避免接受媒體訪問。

  • 訪團由蔡其昌率領，黨中央代表為吳思瑤，黨團成員包括沈伯洋、陳培瑜與王定宇共5人。另因葛理漢病逝，訪團特地前往其國會辦公室獻花致哀。

華府 眾院 民進黨

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