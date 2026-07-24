曝習近平9/24訪美 川普：人工智慧將占議程很大部分
川普總統23日表示，中國領導人習近平將於9月24日抵達華盛頓進行國事訪問，人工智慧議題將占據他們議程的很大一部分。
川普在環保署出席的活動上確認了習近平到訪的日期。能源部長賴特和其他小組成員也出席了此次活動，討論政府為應對人工智慧資料中心的高需求而努力降低電力成本。
川普說，蓬勃發展的人工智慧領域是「人們所見過的最偉大的事物」，並聲稱美國在開發通用人工智慧的競賽中「領先於中國」。
「我們希望維持現狀。習近平主席將於9月24日來訪，我上次在北京的時候我們就談過這件事，我們還會再談，」
9月24日的國事訪問最早於5月提出，當時川普在人民大會堂舉行的盛大歡迎宴會上發出邀請，他在宴會上盛讚中美「特殊關係」，並表示他與習近平進行了「非常積極和富有成效的會談」。
川普說：「今晚，我榮幸地邀請您和夫人於9月24日訪問白宮，我們期待著您的到來。」
習近平將是繼上個月查理三世國王訪問華盛頓後，川普今年接待的第二位進行國事訪問的世界領導人。這也是這位中國領導人十多年來再次訪問白宮，距離時任總統歐巴馬接待他和夫人進行國事訪問幾乎整整11年。
川普將在白宮南草坪舉行歡迎儀式，歡迎習近平和夫人彭麗媛到訪。
國務卿盧比歐(Marco Rubio)22日已與中國外交部長王毅商討確認合作領域的必要性，以便為習近平9月訪問華府奠定基礎。
川普在23日公開確認，習近平將於9/24抵達華盛頓進行國事訪問，並將在白宮南草坪接受歡迎儀式。 川普表示，人工智慧將占議程很大一部分，另也提到電力成本、資料中心需求，以及中美維持現狀與合作方向。 國務卿盧比歐已與中國外長王毅通話，討論確認合作領域的必要性，希望為習近平9月訪美先建立溝通基礎。
精華 FAQ
川普在23日公開確認，習近平將於9/24抵達華盛頓進行國事訪問，並將在白宮南草坪接受歡迎儀式。
川普表示，人工智慧將占議程很大一部分，另也提到電力成本、資料中心需求，以及中美維持現狀與合作方向。
國務卿盧比歐已與中國外長王毅通話，討論確認合作領域的必要性，希望為習近平9月訪美先建立溝通基礎。
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