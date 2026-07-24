曝習近平9/24訪美 川普：人工智慧將占議程很大部分

川普於環保署出席的活動上說，習近平將於9月24日到訪。(路透) Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Lee Zeldin stands as U.S. President Donald Trump speaks on the day he signs an executive order on vehicle repairs in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., June 29, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz【作者：路透通訊社，日期：2026-06-29，數位典藏序號：20260630035234347】

川普 總統23日表示，中國領導人習近平 將於9月24日抵達華盛頓進行國事訪問，人工智慧 議題將占據他們議程的很大一部分。

川普在環保署出席的活動上確認了習近平到訪的日期。能源部長賴特和其他小組成員也出席了此次活動，討論政府為應對人工智慧資料中心的高需求而努力降低電力成本。

川普說，蓬勃發展的人工智慧領域是「人們所見過的最偉大的事物」，並聲稱美國在開發通用人工智慧的競賽中「領先於中國」。

「我們希望維持現狀。習近平主席將於9月24日來訪，我上次在北京的時候我們就談過這件事，我們還會再談，」

9月24日的國事訪問最早於5月提出，當時川普在人民大會堂舉行的盛大歡迎宴會上發出邀請，他在宴會上盛讚中美「特殊關係」，並表示他與習近平進行了「非常積極和富有成效的會談」。

川普說：「今晚，我榮幸地邀請您和夫人於9月24日訪問白宮，我們期待著您的到來。」

習近平將是繼上個月查理三世國王訪問華盛頓後，川普今年接待的第二位進行國事訪問的世界領導人。這也是這位中國領導人十多年來再次訪問白宮，距離時任總統歐巴馬接待他和夫人進行國事訪問幾乎整整11年。

川普將在白宮南草坪舉行歡迎儀式，歡迎習近平和夫人彭麗媛到訪。

國務卿盧比歐(Marco Rubio)22日已與中國外交部長王毅商討確認合作領域的必要性，以便為習近平9月訪問華府奠定基礎。