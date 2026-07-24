我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

曝習近平9/24訪美 川普：人工智慧將占議程很大部分

編譯中心／綜合報導
川普於環保署出席的活動上說，習近平將於9月24日到訪。(路透) Environ...
川普於環保署出席的活動上說，習近平將於9月24日到訪。(路透) Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Lee Zeldin stands as U.S. President Donald Trump speaks on the day he signs an executive order on vehicle repairs in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., June 29, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz【作者：路透通訊社，日期：2026-06-29，數位典藏序號：20260630035234347】

川普總統23日表示，中國領導人習近平將於9月24日抵達華盛頓進行國事訪問，人工智慧議題將占據他們議程的很大一部分。

川普在環保署出席的活動上確認了習近平到訪的日期。能源部長賴特和其他小組成員也出席了此次活動，討論政府為應對人工智慧資料中心的高需求而努力降低電力成本。

川普說，蓬勃發展的人工智慧領域是「人們所見過的最偉大的事物」，並聲稱美國在開發通用人工智慧的競賽中「領先於中國」。

「我們希望維持現狀。習近平主席將於9月24日來訪，我上次在北京的時候我們就談過這件事，我們還會再談，」

9月24日的國事訪問最早於5月提出，當時川普在人民大會堂舉行的盛大歡迎宴會上發出邀請，他在宴會上盛讚中美「特殊關係」，並表示他與習近平進行了「非常積極和富有成效的會談」。

川普說：「今晚，我榮幸地邀請您和夫人於9月24日訪問白宮，我們期待著您的到來。」

習近平將是繼上個月查理三世國王訪問華盛頓後，川普今年接待的第二位進行國事訪問的世界領導人。這也是這位中國領導人十多年來再次訪問白宮，距離時任總統歐巴馬接待他和夫人進行國事訪問幾乎整整11年。

川普將在白宮南草坪舉行歡迎儀式，歡迎習近平和夫人彭麗媛到訪。

國務卿盧比歐(Marco Rubio)22日已與中國外交部長王毅商討確認合作領域的必要性，以便為習近平9月訪問華府奠定基礎。

精華 FAQ

  • 川普在23日公開確認，習近平將於9/24抵達華盛頓進行國事訪問，並將在白宮南草坪接受歡迎儀式。

  • 川普表示，人工智慧將占議程很大一部分，另也提到電力成本、資料中心需求，以及中美維持現狀與合作方向。

  • 國務卿盧比歐已與中國外長王毅通話，討論確認合作領域的必要性，希望為習近平9月訪美先建立溝通基礎。

習近平 川普 人工智慧

上一則

民進黨訪美團抵華府 見眾院議長強生 低調訪問AIT總部

下一則

中：中美推動300億美元對等降稅框架 納入美大豆及牛肉

延伸閱讀

習訪美前 路透：美中擬舉行AI會談 傳貝森特帶隊

習訪美前 路透：美中擬舉行AI會談 傳貝森特帶隊
魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備

魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備
魯比歐：習近平9月訪美不變 未受川普指控干預大選影響

魯比歐：習近平9月訪美不變 未受川普指控干預大選影響
中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治

中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57
川普總統16日晚間9時在白宮發表全國演說。 (歐新社)

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

2026-07-16 22:04

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴