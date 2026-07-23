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魯比歐會王毅：美不同意中國海警船到台灣海域

編譯江昱蓁、記者陳宥松／綜合報導
美國國務卿魯比歐（右）與中國外長王毅（左）在馬尼拉東協外長會議場邊會談。（路透）
美國國務卿魯比歐（右）與中國外長王毅（左）在馬尼拉東協外長會議場邊會談。（路透）

國務卿魯比歐22日在馬尼拉東協外長會議場邊與中國外交部長王毅會談，會後魯比歐說，兩人討論中國國家主席習近平9月訪問華府，希望促成「非常成功的訪問」。兩人也談到台灣問題，魯比歐表示美國140億對台軍售「還在審查中」。

美中外長會談 魯：對台軍售審查中 王促美恪守一中

雖然川普總統近日指控北京介入2020年美國總統大選，但魯比歐說與王毅並未討論介選議題。

魯比歐與王毅會談約90分鐘。魯比歐說，雙方都承認彼此存在分歧，但外交工作的重點在於妥善管理這些分歧，避免局勢失控。

這是王毅與魯比歐今年第二次舉行會面，上一次是在2月德國慕尼黑會議期間。兩人前一次直接溝通則是在6月30日通電話。當時王毅表示，構建建設性戰略穩定關係是中美根本利益之所繫，並強調「台灣議題牽一髮動全身」。

新華社說，王毅還就近期美方的「一系列消極言行」闡明「中方嚴正立場」，要求美方尊重中國的核心利益，「恪守一個中國原則」，切實管控矛盾分歧，解決中方正當關切，讓中美關係的機遇之年照進現實。

魯比歐表示雙方討論到台灣問題。針對中國持續派遣海警船在台灣周邊海域活動，魯比歐說，美方認為北京這些行動，不利維持台海及區域和平穩定，也不符合雙方致力建立穩定關係的方向，「美方不同意這種做法」。

魯比歐表示，對台軍售案還在審查中。他說，相關官員必須「評估武器供應情況」，並考量美國本身國防需求。

美國代理海軍部長高雄5月在參院聽證會上表示，美國已暫停一項價值140億美元的對台軍售案。紐約時報報導，國會今年1月就初步審查通過這項軍售計畫，但送交國務院後卡關至今。川普5月訪問北京後表示，這筆軍售案已「暫時擱置」，是與北京「非常好的談判籌碼」。

川普5月訪問北京後，邀請習近平9月24日回訪美國。魯比歐表示：「我們現在到9月之間需要完成的工作，就是找出哪些領域可以合作，為一次非常成功的訪問奠定基礎。我們就此進行了很多討論。」

據新華社稿，王毅表示，今年是中美關係「大年」。兩國元首在北京成功舉行歷史性會晤，確定了中美建設性戰略穩定關係的定位，提出了雙方共同努力的方向。這是中美兩個大國在探索和平共處道路上取得的重要進展，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。

王毅稱，「現在我們的責任是，沿著兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動」，以中美的戰略穩定促進世界的和平安寧，以中美的建設性互動為國際合作提供重要動力。

魯比歐說：「雙方確實存在重大分歧，這一點雙方都承認。我們必須逐步處理這些問題，而且我認為，這些分歧在可預見的未來仍將持續存在。」他說：「美國當然始終捍衛國家利益，我也預期中方會依照其利益採取同樣做法。但我認為雙方仍有一些潛在的合作空間。」

關於美國和伊朗衝突，魯比歐說，在涉及伊朗的部分議題上，中國在某些情況下確實展現合作態度，北京已明確表示不支持荷莫茲海峽收取通行費。

精華 FAQ

  • 魯比歐表示，美方不同意中國持續派遣海警船在台灣周邊海域活動，認為此舉不利台海與區域和平穩定，也與建立穩定關係的方向不符。

  • 魯比歐說，這項對台軍售案仍在審查中，官員需要評估武器供應情況，並同時考量美國自身國防需求，因此目前尚未做出最終決定。

  • 雙方也談到習近平9月訪美的準備工作，魯比歐希望能為一次非常成功的訪問奠定基礎；他並強調美中雖有重大分歧，但仍存在部分合作空間。

魯比歐 王毅 習近平

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