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白宮指控「月之暗面」Kimi K3 違規使用Nvidia晶片

編譯陳韻涵／綜合報導
Moonshot AI在上海舉行的世界人工智能大會(WAIC)展示Kimi K3...
Moonshot AI在上海舉行的世界人工智能大會(WAIC)展示Kimi K3。(美聯社)

白宮科技政策辦公室(Office of Science and Technology Policy)主任克拉茨歐斯(Michael Kratsios)22日指控，中國人工智慧(AI)新創公司「月之暗面」(Moonshot AI)涉嫌利用「蒸餾」(distillation)技術，從美國AI公司Anthropic最先進的大型語言模型Fable中竊取技術，用於開發最新Kimi K3模型，並已取得搭載Nvidia(輝達，另譯英偉達)的GB300 AI晶片伺服器，且在泰國訓練其模型。

克拉茨歐斯透過社群媒體「X平台」發文寫道，美方掌握情資顯示，「月之暗面」以蒸餾方式複製Fable模型以開發Kimi K3，批評「大規模、隱蔽的產業蒸餾行為，意圖竊取美國專有技術並破壞美國研究發展，是無法接受的行為」。

他表示，「他們開發了一套複雜的內部平台，對美國的AI模型進行大規模蒸餾，並能夠迅速在多種存取方式之間切換，以規避偵測。」

克拉茨歐斯指出，「月之暗面」已取得搭載輝達強大的AI晶片GB300伺服器，並在泰國使用這些晶片，「很可能是用來訓練其AI模型」。

GB300是輝達最先進的技術之一，搭載其Blackwell系列晶片，而這些晶片禁止銷售至中國。目前川普政府核准出口許可、可向中國銷售的最高階晶片是H200。

克拉茨歐斯表示，「合法的AI蒸餾，用於打造更小型、效率更高的模型，是這個開放創新生態系中不可或缺的一環。然而，以竊取美國專有技術、削弱美國研究成果為目的，秘密進行大規模工業化蒸餾的行為，是完全不能接受的。」

路透指出，國務院4月已要求駐外使館提醒各界，「月之暗面」等中國企業，涉嫌廣泛竊取美國AI實驗室智慧財產權。

蒸餾技術是利用大型模型的輸出結果訓練較小模型，可大幅降低開發成本。OpenAI今年2月曾向國會示警，指DeepSeek試圖複製ChatGPT等美國AI公司的模型。

國務院電報指出，「透過秘密、未經授權的蒸餾行動所開發出的AI模型，使外國行動者得以推出在特定基準測試上表現相近，但成本僅為原版一小部分的產品，卻無法真正複製原始系統的完整效能。」

「月之暗面」上周發表Kimi K3，宣稱擁有2.8兆個模型參數(model parameter) ，號稱全球規模最大的開放權重AI系統，效能已逼近Anthropic的Fable。

Kimi K3問世距離Anthropic的Fable與Mythos因安全疑慮遭美國政府緊急下架僅一個月，凸顯中國開放式AI正快速縮小與美國頂尖模型的差距。

白宮科技官員指控Kimi K3大型模型，竊取自美國Anthropic公司的Fab...
白宮科技官員指控Kimi K3大型模型，竊取自美國Anthropic公司的Fable模型技術。

精華 FAQ

  • 美方指控月之暗面疑似以蒸餾方式複製Anthropic的Fable模型，並取得搭載Nvidia GB300的伺服器在泰國訓練Kimi K3，涉嫌竊取美國專有技術並規避管制。

  • 蒸餾是利用大型模型的輸出結果來訓練較小模型，能降低開發成本並提升效率。白宮強調，合法蒸餾可促進創新，但若用於秘密複製美國模型則不可接受。

  • 月之暗面宣稱Kimi K3有2.8兆參數，且是全球規模最大的開放權重AI系統，效能已逼近Anthropic的Fable。文章指出，中國開放式AI正快速縮小與美國頂尖模型的差距。

白宮 輝達 泰國

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