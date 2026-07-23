學者：美應納入台灣 組「造船聯盟」抗中

學者呼籲，美國組織造船聯盟時，應把台灣納入。圖為台灣自製的巡防艦在高雄舉行下水儀式。(路透)

中國的造船業目前已遠超美國，有美國學者建議說，美國必須發揮國際合作的集體優勢，建立一個海事國家集團，邀請美國盟友加入，並認為應該把台灣也納入其中。

美國聯邦眾議院外交委員會22日針對「制定新航向：反制中國在全球造船業的領先地位」舉行聽證會，邀請學者專家提供意見。

針對中國造船業的優勢，共和黨 聯邦眾議員 畢格斯（Sheri Biggs）引述美國海軍情報局的公開資料指出，中國造船業的生產力已經是美國的232倍，而中國的船廠即將達到全球一半的造船產能。

畢格斯並表示，真正令人擔心的是中國「軍民融合」戰略，利用其商業造船的資源來支持海軍現代化；她指出，許多造船廠在設計上就能同時建造商船和軍艦。

畢格斯並指出，光是中國船舶集團（CSSC）在單一年內就交付超過250艘船，約1400萬總噸，這一噸位超過美國自二戰以來，整個造船業產量的總和；畢格斯也說，且情報顯示，中國已有50多個旱塢的空間足以容納一艘航空母艦。

華府智庫「傳統基金會」資深研究員薩德勒（Brent Sadler）指出，中國目前主導全球超過20%的航運、超過63%的造船交付量，並掌控一個由超過100多個戰略港口所組成的全球網絡；此外，中國已打造出全球最大的海軍，擁有400多艘現代軍艦，並目標在明年為台海戰爭做好準備。

學者普遍認為說，美國無法單獨面對中國造船業的挑戰，必須集合國際盟友的力量。薩德勒就認為說，美國應該凝聚集體優勢，打造一個以七大工業國組織（G7）非正式架構為藍圖的海洋國家集團，並納入南韓、日本、菲律賓、希臘，甚至台灣等盟友。

薩德勒認為說，這個集團應致力於協調法規與貿易政策，並在國際組織中採取一致立場以實現大家共同的目標；此外，這個集團應該促進更多技術和勞工的交流。

學者呼籲，美國組織造船聯盟時，應把台灣納入。圖為南韓的造船廠。(路透)