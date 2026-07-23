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WSJ：習近平訪美當籌碼 北京力阻美對台軍售

編譯中心／綜合報導
華爾街日報報導，美中一面交鋒，一面推進高層外交。圖為國務卿魯比歐(左)與中國外長...
華爾街日報報導，美中一面交鋒，一面推進高層外交。圖為國務卿魯比歐(左)與中國外長王毅會晤。(路透)

華爾街日報21日報導，美國總統川普欲促成中國國家主席習近平9月訪美，北京正藉此作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。美國智庫研究員孫韻認為，川習11月和12月還有會晤機會，中方正試圖今年全面卡住美國對台軍售。

報導指出，川普希望習近平按照原定計畫訪美，時間可能安排在9月底聯合國大會前後，並在11月美國期中選舉前達成一項受到高度矚目的農業協議，向農業州基本盤展示政績。

另外，習近平的核心考量是爭取時間。中國第二季國內生產毛額(GDP)年增4.3%，創三年半新低。北京試圖處理愈來愈難掩飾的國內經濟放緩問題，不希望再看見美中關係破裂。

美中有各自考量；報導指出，北京正把川普希望促成習近平9月訪美的意願當作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售，而且兩位領導人接下來還有會晤機會。

中國11月將在深圳主辦亞太經合會(APEC)峰會；川普則將於12月在邁阿密多羅的高球俱樂部主辦G20峰會。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，鑑於11月和12月將有兩場多邊國際會議，中方實際上正試圖讓美國對台軍售在今年內無法推進。

除台灣議題，習近平希望爭取時間縮小中國與美國在人工智慧實力的差距。

美中關係近期看似多有摩擦，川普在全國演說指控中國在美國2020年大選期間，發動據信是「史上最大規模的選舉資料外洩」行動；另外宣布收緊簽證規定，中國記者停留縮短至90天。中國則在6月拘留美籍緬甸研究員敏辛，稱其涉嫌從事間諜活動。

報導指出，美中一面交鋒，一面持續推進高層外交，這種將摩擦與合作分開處理的局面還能維持多久有待觀察。

精華 FAQ

  • 報導指出，北京希望藉習近平訪美的時間安排，換取華府持續延後對台軍售，避免美方在今年內推進相關決策，並爭取更多迴旋空間。

  • 川普盼習近平在9月底、約聯合國大會前後訪美，並在11月期中選舉前敲定受矚目的農業協議，好向農業州選民展示政績。

  • 習近平也想爭取時間處理中國經濟放緩，以及縮小與美國在人工智慧上的差距；同時避免美中關係進一步破裂，維持高層互動空間。

習近平 軍售 華府

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