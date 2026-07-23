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東協外長會議 魯比歐、王毅場邊較勁

記者張鈺琪廖士鋒／綜合報導
華爾街日報報導，美中一面交鋒，一面推進高層外交。圖為國務卿魯比歐(左)與中國外長...
華爾街日報報導，美中一面交鋒，一面推進高層外交。圖為國務卿魯比歐(左)與中國外長王毅會晤。(美聯社)

中國外交部長王毅與美國國務卿魯比歐在東協外長會議會談外各自較勁，王毅22日與菲律賓外長拉薩洛會晤，雙方重申爭取在今年完成「南海行為準則」的談判。盧比歐則與南韓外交部長趙顯及日本外務大臣茂木敏充舉行三邊會談，三方強調維護台海和平穩定重要性。

王毅昨出席「中國—東協外長會」表示，中方願同東協攜手做促進地區和世界和平發展的中堅力量。

據菲律賓外交部，兩位外長就菲中關係的整體狀況進行坦誠、全面和建設性的討論，涵蓋政治和安全問題、海上和執法問題、以及在貿易投資等領域的互利合作。雙方聚焦「南海行為準則」談判的進展情況，表示將共同努力，爭取在今年完成該準則的談判。

王毅與拉薩洛會面時，雙方都對日前在仁愛礁發生的衝突事件表達抗議。菲律賓強調，雙方必須保持克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，並根據「聯合國海洋法公約」和「南海仲裁裁決」，以和平方式解決爭端。拉薩洛也重申菲律賓堅持一個中國政策。對南海仲裁案，王毅強調，「中方從一開始就不接受、不參與，更不會承認」。

據中國外交部官網，王毅21日會見東協秘書長高金洪時表示，菲律賓軍警部分勢力蓄意挑釁、製造海上事端，破壞中菲關係改善進程和南海和平穩定。他並稱，中方願與東協國家排除干擾因素，加快推進「南海行為準則」磋商，把南海問題主動權牢牢掌握在自己手中。王毅同日會見馬來西亞外交部長穆罕默德時重申同東協倡導並致力於早日完成「南海行為準則」磋商，有利南海和平穩定，不給域外勢力「興風作浪」的機會。

美國國務院則發表聲明表示，魯比歐與日韓外長強調，應與東協持續合作，共同推動雙方關切的議題，包括加強國防合作與海上安全、提升能源安全、打擊網路威脅，以及促進東南亞與更廣泛印太地區的和平穩定。魯比歐與兩位外長對中國近期向太平洋發射洲際彈道飛彈時未能提供充分事前通知，表示關切。

魯比歐與王毅會晤前，與澳洲、印度及日本等「四方安全對話」(Quad)成員國外長會談，討論海上安全等議題，並於會後發表聯合聲明，重申將持續推動海上安全合作，以因應中國在印太地區日益擴大的影響力。魯比歐還提到中日關係呈現令人憂心的趨勢。

當被問及中國海警與菲律賓海軍人員20日在南海發生衝突一事，魯比歐表示，這起事件代表局勢升級，對任何一方都沒有好處。他說，美方已表明，依據「美菲共同防禦條約」有義務支持菲律賓。

精華 FAQ

  • 兩人重申將共同努力，爭取在今年完成「南海行為準則」談判，並就菲中關係、海上安全與經貿合作交換意見，展現持續對話的意願。

  • 菲方要求各方保持克制，依《聯合國海洋法公約》與南海仲裁裁決和平解決爭端；王毅則強調中方不接受、不參與，也不承認南海仲裁案。

  • 魯比歐先與日韓外長三邊會談，強調台海和平穩定與合作；又與Quad外長討論海上安全，並就中國洲際彈道飛彈發射未充分通知表達關切。

王毅 魯比歐 盧比歐

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