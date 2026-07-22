對台軍售成美中談判籌碼？沃茲：美國對台政策不變
美駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）22日重申說，美國對台政策沒有改變，並稱美國維持戰略模糊；沃茲也指出，川普政府正致力於「再工業化」國防供應鏈，讓卡在生產線上的武器得以交付。
聯邦眾院外交委員會22日針對「聯合國的問責與改革：透過戰略外交與分擔責任來推進『美國優先』的外交政策」舉行聽證會，邀請沃茲出席說明。
民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）表示，他推崇沃茲在國會期間的對台立場，並稱沃茲在美國和台灣之間扮演重要的角色，包括推動美國對外軍售現代化，以及在國會推動台灣在聯合國的地位。
不過史丹頓質疑說，川普訪問北京之後，川普聲稱與中國國家主席習近平徹夜討論台灣，並暫停對台的重大軍售，並稱軍售是很好的談判籌碼；史丹頓質疑說，在川普北京行之後，沃茲受訪時表示，美國今後的政策是維持現狀，難道說把對台軍售當作談判籌碼是現狀？
沃茲回答說，他當初的意思是，美國對台政策沒有改變，並維持戰略模糊，這也符合川普的說法。沃茲也特別提到說，這一任川普政府所批准的對台軍售金額已經超過整個拜登政府任期。
史丹頓則說，大家都知道通過，並把那些武器交到台灣手上，讓台灣可以自我防衛，獲得跨黨派強烈的支持。
沃茲則點出，美國國防工業目前正面臨數十億美元的延遲訂單，難以將這些武器交貨；川普和國防部長赫塞斯正致力於推動國防工業的重新布局，並把這些供應鏈回流美國、重新振興工業，並擴大美國的國防工業基礎。
美國國務卿魯比歐近日在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談，魯比歐在會後被問及美國140億美元對台軍售的進度時，魯比歐回答說，案子仍在內部審查中，因為華府必須考量自身庫存與可用性。
沃茲表示，美國對台政策沒有改變，仍維持戰略模糊，並稱其說法與川普的表述一致。他同時強調，川普政府批准的對台軍售金額已超過整個拜登政府任期。 史丹頓認為，川普曾在與習近平談話後暫停對台重大軍售，還把軍售形容為談判籌碼，因此質疑這是否代表美方將台灣安全議題納入美中交易。 沃茲指出，問題不在政策轉向，而在國防工業面臨數十億美元延遲訂單，導致武器難以及時交付。川普與赫塞斯正推動供應鏈回流、美國國防產業再布局。
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沃茲表示，美國對台政策沒有改變，仍維持戰略模糊，並稱其說法與川普的表述一致。他同時強調，川普政府批准的對台軍售金額已超過整個拜登政府任期。
史丹頓認為，川普曾在與習近平談話後暫停對台重大軍售，還把軍售形容為談判籌碼，因此質疑這是否代表美方將台灣安全議題納入美中交易。
沃茲指出，問題不在政策轉向，而在國防工業面臨數十億美元延遲訂單，導致武器難以及時交付。川普與赫塞斯正推動供應鏈回流、美國國防產業再布局。
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