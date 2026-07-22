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參院通過法案加強管控中國汽車 賓士恐無法在美銷售

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美通過法案加強管控中國汽車 賓士恐無法在美銷售

中央社即時報導
參院通過法案禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有...
參院通過法案禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。(歐新社)

參院商務、科學和交通委員會今天通過法案，強化美國政府禁止中國汽車製造商進入美國市場的措施，可能導致賓士（Mercedes-Benz）因中國投資持股，無法在美銷售車輛。

路透社報導，參院商務、科學和交通委員會主席、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，該法案條款禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，可能導致擁有近20%中國被動投資的賓士無法在美售車。他表示，該法案在成為法律前需要進行調整。

克魯茲提及，美國通用汽車（General Motors）正推動這項條款以使賓士退出市場，並提升旗下凱迪拉克（Cadillac）品牌競爭力。但他強調，「我們絕不考慮」禁止賓士在美銷售。

共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）則指出，賓士在2030年前仍有時間調整以符合規範，並可視情況申請豁免持股限制要求。

莫雷諾與民主黨籍參議員絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出這項法案，旨在將拜登政府時期實施的一項規定法制化。該規定實質上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用車，並採取其他措施阻止中國進入美國輕型車市場。

莫雷諾指出：「我們正防止美國工業基礎遭到根本性、全面且徹底的摧毀。」

賓士與通用汽車未立即針對置評要求作出回應。

精華 FAQ

  • 法案目標是加強美國對中國汽車與相關企業的市場管制，將拜登時期的限制措施法制化，並進一步阻止中國車廠進入美國輕型車市場。

  • 因為法案規定，若企業有超過15%股份由中國實體持有，可能不得在美國銷售車輛。賓士被指約有近20%中國被動投資，因此可能受波及。

  • 法案仍需進一步調整才可能成為法律。參議員莫雷諾表示，賓士到2030年前仍有時間調整持股結構，並可視情況申請豁免相關限制。

克魯茲 參院 賓士

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