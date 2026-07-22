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習訪美前 路透：美中擬舉行AI會談 傳貝森特帶隊

編譯中心／綜合報導
財政部長貝森特(左)與中國國務院副總理何立峰去年5月在瑞士會談。（美聯社）
財政部長貝森特(左)與中國國務院副總理何立峰去年5月在瑞士會談。（美聯社）

五名消息人士向路透透露，美國與中國計畫於9月針對人工智慧（AI）舉行會談。隨著兩國競相發展日益強大的前沿模型，雙方正設法監管其衍生的風險。

路透報導，這場AI會談是今年5月「川習會」的重要成果，這些消息人士不具名表示，會議可能會在中國國家主席習近平按計畫於9月24日訪問美國之前登場，不過日期尚未敲定。

其中四名消息人士說，美方將由財政部長貝森特率領出席。其中三人指出，由於籌備尚處初期階段，美中雙方其他參與者身分、討論議程及與會地點仍在研議中。

白宮、國務院與財政部未立即回覆置評要求。中國國家發展和改革委員會、網路監管機構、工業與外交相關部會以及國務院，也未立即回覆傳真置評要求。

2024年美中日內瓦工作層級會談後，美國前總統拜登曾與習近平達成共識，認為核武使用決策應由人類而非AI做出。而這次預定舉行的會談，將是川普重返白宮後美中兩國首次正式官方針對AI。

貝森特今年5月曾表示，未來的會談將「旨在阻止強大AI模型擴散至非國家行為者」，並預期雙方可於「未來4至8周內」展開會議。

川普訪問中國後，中國外交部證實，雙方已同意建立政府間AI對話機制，但北京此後未再公開評論相關進展。

中國成了美國在AI領域最大的威脅，並展露想要領導的企圖，美中兩國將在9月共同商討...
中國成了美國在AI領域最大的威脅，並展露想要領導的企圖，美中兩國將在9月共同商討AI議題。（路透）

分析人士指出，北京希望此次會談優先討論的議題包括Anthropic的Mythos模型、美方將如何管控未來更先進前沿AI模型的發布，以及華府是否會對中國開源AI模型祭出限制措施。

一位消息人士表示，中國官方未來一個月仍將持續就AI議題進行內部研議，之後才會決定由哪些部會及官員代表出席此次AI對話。中方希望美方展現真正的交流意願，聚焦AI技術與治理議題，而不是將會談政治化。

中國新創公司「月之暗面」日前發表新版AI模型Kimi K3，驚動業界。（路透）
中國新創公司「月之暗面」日前發表新版AI模型Kimi K3，驚動業界。（路透）

諮詢業者歐布萊特石橋集團合夥人特里奧洛表示：「這只是第一次會議，不太可能解決任何重大問題。我認為雙方會先嘗試就一些基本概念取得共識，例如如何界定『前沿AI模型』」。

精華 FAQ

  • 路透引述5名消息人士指出，美中計畫在9月舉行AI會談，時間可能落在習近平按計畫於9月24日訪美之前，但確切日期尚未敲定。

  • 其中4名消息人士表示，美方預計由財政部長貝森特率領出席。貝森特先前稱，會談目標是阻止強大AI模型擴散至非國家行為者。

  • 分析人士指，北京關注Anthropic的Mythos模型、美方如何管控更先進前沿模型發布，以及是否限制中國開源AI模型。雙方仍在研議代表名單、議程與地點。

貝森特 AI 國務院

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