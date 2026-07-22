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中國盜竊美AI模型？貝森特喊查：許多中國模型發現美浮水印

編譯陳韻涵／綜合報導
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)21日表示，川普政府將調查中國人工智慧(AI)模型是否是自美國模型「蒸餾」(distillation)而來，重申政府不支持智慧財產權竊盜。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，中國的開放權重(open-weight)模型迅速崛起，追趕OpenAI與Anthropic等美國公司的先驅產品，引發科技業高層與政府官員擔憂，美國恐難維持AI競賽中的領先地位。

開放權重是指最終訓練完成的參數公開供外界下載，但底層程式碼與訓練資料仍不對外公開。

中國新創公司「月之暗面」(Moonshot AI)本月稍早推出Kimi K3模型，在部分產業基準測試中表現超越上述美國公司。

貝森特21日接受「福斯財經新聞網」(Fox Business)節目「與瑪莉亞共度晨間時光」(Mornings with Maria)訪問時說：「如果我們發現，尤其是海外模型竊取我們優秀企業的成果，我們有能力基於這種竊盜行為制裁他們。」

貝森特說明，這種竊取行為的專業術語稱為「蒸餾」，是一種AI訓練方法，即利用既有、能力更強模型的輸出，來建構一個規模較小、能力較差的新模型。

Anthropic上月致函參院銀行、住宅及城市事務委員會，指控中國科技公司阿里巴巴(Alibaba)對其發動「迄今已知、規模最大的蒸餾攻擊」。

路透報導，美國與中國計畫9月就AI議題舉行會談，貝森特將代表美方出席。

貝森特21日說：「我們在許多中國模型上發現美國大型語言模型的浮水印，這是無法接受的，我們將在未來幾天或數周內對此展開調查。」

不過，Anthropic與OpenAI近年也曾面臨竊取指控。

Anthropic去年9月同意支付15億元，與一群作家達成集體訴訟和解，原告作家指控該公司非法從盜版資料庫下載書籍；此外，紐約時報(NYT)則於2023年控告OpenAI與微軟(Microsoft)，指控兩家公司使用其智慧財產權訓練模型，侵犯著作權。

精華 FAQ

  • 他表示，美方懷疑部分中國AI模型可能是由美國模型蒸餾而來，若確認涉及竊取成果，政府不排除以制裁等方式回應。

  • 蒸餾是利用既有、能力更強模型的輸出，來訓練一個較小、能力較弱的新模型的方式；貝森特認為，若用來複製他人成果，就可能涉及智慧財產權爭議。

  • 報導指出，Anthropic曾指控阿里巴巴發動大規模蒸餾攻擊；另外，Anthropic與OpenAI也都面臨過抄襲或侵權指控，顯示AI訓練資料與模型來源爭議持續升高。

OpenAI 貝森特

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