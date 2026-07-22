川普淡化中國介選 稱雙方將再溝通 共和黨內卻掀「反中聲浪」
川普總統21日淡化對中國干涉美國大選的指控，川普稱美國將與中方溝通，並為中國辯護稱，這是很久以前發生的事，認為中國已經與過去有所不同。
不過川普的指控已在共和黨內激起對中國的不滿，被視為川普政治盟友的共和黨籍佛州聯邦眾議員露娜（Anna Paulina Luna）20日寫信給國務卿魯比歐，呼籲川普政府應該撤銷逾26.5萬名的中國學生簽證。
川普上周大動作發表全國談話，指控解密文件顯示中國長期影響美國選舉，並購買、竊取、入侵美國選民資料，川普也指控中國當年不希望川普在2020年大選中勝選；川普聲稱，中國之所以這麼做，是因為中方知道川普上台對他們不利。
中國外交部發言人林劍日前回應表示，中國沒有興趣也從未干涉美國大選，並稱這些指控「無端抹黑中國」。有報導指出，中方的回應措辭強硬，但並未要求美方撤回言論，也未提出懲罰威脅。
而中國國家主席習近平預計9月訪問美國，魯比歐近日指出，習近平9月赴美訪問行程仍按計畫推進中。
川普21日在白宮與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面，川普在受訪時淡化中國干涉大選的威脅；川普稱美方準備和中國討論這件事，不過川普也說，這是很久以前發生的事，他認為中國也許已經與過去有些許不同。
川普並表示，美方也對中國採取行動。川普說，「老實說，我們也對他們做了些事。這不是單向的。但我們會與他們對話。」
不過川普的指控已在共和黨內發酵，聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）即發表聲明，稱中國正對美國發動經濟與政治戰，而川普解密的文件證實，中共企圖干預美國的選舉並破壞美國的生活方式。
穆勒納爾表示，這些解密文件證明，中共是美國最可怕的對手，且無意建立建設性的關係。
露娜20日則寫信給魯比歐，呼籲國務院立即撤銷所有旅美中國籍人士的F-1與J-1簽證，同時暫停簽發新的學生簽證。
據報導，露娜的提案恐衝擊26萬5919名在美國學院大學讀書的中國學生；報導指出，旅美的中國籍學生是美國2024年至2025年學年第二多的國際學生，僅次於印度。
川普21日表示，美方會就此與中國溝通，並淡化這些指控的嚴重性，稱相關事情是很久以前發生的，認為中國可能已與過去不同。 共和黨眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾主張中共威脅明確，佛州眾議員露娜則要求撤銷中國學生簽證，反應相當強烈。 露娜建議國務院撤銷所有旅美中國籍人士的F-1與J-1簽證，並暫停新學生簽證，若落實恐衝擊26萬5919名在美就讀的中國學生。
精華 FAQ
川普21日表示，美方會就此與中國溝通，並淡化這些指控的嚴重性，稱相關事情是很久以前發生的，認為中國可能已與過去不同。
共和黨眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾主張中共威脅明確，佛州眾議員露娜則要求撤銷中國學生簽證，反應相當強烈。
露娜建議國務院撤銷所有旅美中國籍人士的F-1與J-1簽證，並暫停新學生簽證，若落實恐衝擊26萬5919名在美就讀的中國學生。
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