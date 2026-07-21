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美中擬9月磋商AI議題 時間點鎖定習近平訪美前

編譯廖玉玲／綜合外電
美國與中國計劃9月舉行AI會談，時間可能會在習近平9月訪美之前。（路透）
美國與中國計劃9月舉行AI會談，時間可能會在習近平9月訪美之前。（路透）

路透報導，消息人士透露，美國與中國計劃9月舉行人工智慧（AI）會談，時間可能會在中國國家主席習近平9月訪美之前。報導並指出，會談將由美方主導，主要是財長貝森特領軍，其他參與者與會面的地點議程等都仍在初步討論階段。

5月在北京登場的川習會期間，中方表示兩國元首已就AI問題進行了建設性交流，並同意展開政府間對話；美國財政部長貝森特先前也曾說，美中將討論如何為人工智慧的發展建立安全規範。 

美國總統川普7月上旬曾表示，預計將在9月24日前後與中國國家主席習近平會晤，屆時適逢紐約舉行聯合國大會（General Assembly）。  

精華 FAQ

  • 根據路透報導，雙方預計在9月舉行人工智慧會談，且時間點可能安排在中國國家主席習近平9月訪美之前，以利在高層會晤前先行溝通。

  • 報導指出，會談將由美方主導，現階段以美國財長貝森特領軍為主；不過與會名單、地點及議程仍停留在初步討論階段，尚未完全敲定。

  • 5月北京川習會期間，中方曾表示兩國元首已就AI問題進行建設性交流，並同意啟動政府間對話；貝森特也曾提到，美中將討論AI發展的安全規範。

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