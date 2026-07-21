魯比歐：持續推進習近平9月訪美 中方：保持溝通

川普總統（右）日前演講重批中國竊取美國選民資料，但美中均表示中國國家主席習近平（左）9月訪問美國的行程不受影響。（美聯社）

國務卿魯比歐 19日表示，中國國家主席習近平 9月赴美訪問行程仍按計畫推進中。中國外交部昨回應，中美雙方就年內元首互動安排保持了溝通，並宣布外長王毅 將於22日出席在菲律賓舉辦的東協外長會；至於會議期間是否與魯比歐會面，僅說具體情況會適時發布。

川普總統5月訪問北京後，邀請習近平9月24日回訪美國，但他上周發表全國談話時，又聲稱北京介入2020年美國總統大選，危及兩國休戰態勢。北京隨後駁斥了川普的指控，稱其毫無根據。

不過，魯比歐19日從美國啟程前往馬尼拉出席東協系列會議前受訪表示，預期習近平訪美的行程將在9月發生，並指北京持續派員赴美參與籌備。中國外交部發言人林劍回應，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。

港媒南華早報上周引述知情人士說法稱，中國外交部副部長馬朝旭本周將前往華盛頓，推估是為了習近平訪美而鋪路。馬朝旭還可能前往邁阿密，這意味著習近平年底可能再赴美出席G20峰會。

林劍昨並宣布，王毅將於22日出席在馬尼拉舉行的中國—東協外長會議，並於23日至25日出席在吉爾吉斯舉行的上海合作組織成員國外長理事會會議並訪問吉爾吉斯。

國務卿魯比歐19日表示，中國國家主席習近平9月赴美訪問行程仍按計畫推進，中國外交部昨回應，雙方就年內元首互動安排保持溝通。（路透）

對於魯比歐19日表示，他對在東協會議期間與王毅會面持開放態度，林劍昨僅表示「有關的具體情況我們會適時發布，請保持關注」。

王毅與魯比歐上一次直接溝通是在6月30日通電話。王毅當時表示，5月兩國元首在北京達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識要堅定走下去，並且強調「台灣議題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。