中國AI開源模型 川普政府擬禁美企使用

中國新創公司「月之暗面」日前發表新版AI模型Kimi K3，驚動業界，川普政府考慮禁止使用中國的AI模型。（路透）

川普 政府可能禁止美國企業使用中國頂尖人工智慧(AI)開源模型，這項重大政策若付諸實行，將鞏固OpenAI與Anthropic兩大美國業者的市場主導地位。

Axios引述知情人士報導，聯邦政府 部分部門已多次嘗試對外國開源模型實施實質禁令，中國新模型Kimi上周崛起，再度引發這波禁令聲勢，令支持開放競爭者憂心。

中國AI模型價格便宜且性能不比美國技術差，美企近期愈來愈常採用中國的開源AI模型。

消息人士透露，商務部 去年曾考慮將多家中國AI實驗室列入「實體清單」；一旦成真，美企將須取得許可才能使用相關技術。

國家安全局與白宮國家網路安全主任辦公室去年也一度考慮就中國AI實驗室的威脅發布警告，實則阻止美企使用相關技術。

白宮則研議行政命令，要求美企在保證安全且於遭入侵時負責的前提之下，才能使用中國模型。

另有知情人士指出，商務部去年夏天曾在政府內部流傳草案，擬運用其確保國內供應鏈安全的權限，封鎖中國開源模型，但當時傾向避免監管扼殺創新的官員擋下前述提案。

相關情勢今非昔比，傾向開放競爭的白宮前顧問克里希南(Sriram Krishnan)已離職，國安鷹派聲浪愈發高漲，加上中國技術實力提升與網路安全疑慮升溫，禁令聲勢再度增強。

熟悉政府討論的人士告訴Axios，聯邦不必祭出全面禁令，就能促使美企放棄中國平台，「實際情況是，這種轉變會更緩慢且持久」。

相關手法包括限制採購規則，透過「實體清單」與輿論施壓；另有消息人士指出，政府傾向凸顯中國模型潛藏後門與資安疑慮的方式，間接引導企業轉向支持性更強的美國開源生態系統，而非直接頒佈禁令。

白宮AI事務主管薩克斯(David Sacks)19日在X平台發文表示，AI政策正處於關鍵轉捩點：「目前位居主導地位的封閉式實驗室，在AI模型營收上已形成雙寡頭壟斷，如今竟希望政府出手，消滅開源競爭者。」

薩克斯呼籲，「他們已經攤牌，現在輪到矽谷絕大多數仍重視公開競爭的其他業者表態了。」

中國不斷推出價格低、性能高的AI模型，連美國企業都使用，川普政府擬出手禁止。（取自微博）