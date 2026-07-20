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魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備

中央社／華盛頓20日專電
美國國務卿魯比歐表示，預期中國國家主席習近平9月訪美，中方已持續派遣團隊進行準備...
美國國務卿魯比歐表示，預期中國國家主席習近平9月訪美，中方已持續派遣團隊進行準備，沒聽到其他說法。（美聯社）

美國國務卿魯比歐今天表示，預期中國國家主席習近平9月訪美，中方已持續派遣團隊進行準備，沒聽到其他說法。此外，美國總統川普也有機會出席在菲律賓舉行的東協峰會。

魯比歐（Marco Rubio）前往菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議前，於美軍安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受記者提問。

有記者問到，川普（Donald Trump）近日談到中國介入2020年美國大選，早前也提及習近平將在9月24日訪美，這是否繼續進行。

魯比歐表示，美國預期行程在9月，中方持續派遣團隊進行準備工作，沒聽到其他說法。沒有理由相信訪團不會來，這很重要。

他還說道，像美中兩個大國、強國，總會有些麻煩及不同看法，強大與重要國家有責任持續對話並建立關係。為了兩國人民和世界，雙方都有責任。

東協外長會議20日至24日於馬尼拉舉行，東協國家與夥伴國外長將出席，中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）都獲邀。美國希望會議期間，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）行動獲得支持，南海主權爭議也是焦點。

魯比歐指出，尚未最終確認與王毅、拉夫羅夫會談，但態度開放。至於是否將在跟王毅會面中談到中國介選？他強調，將視會談走向，雙方當然會談到重要事務。

魯比歐今年再度出席東協外長會議，他表示，這是美國參與區域事務的主要途徑並已作出承諾，自己去年親自到訪，之後與川普出席東協峰會。

他更提到，此行將與「四方安全對話」（Quad）國家印度、澳洲和日本集會，也會跟韓國、日本進行三邊會談，期間可能會晤越南及多國外長，之後也有機會和川普到訪菲律賓。

精華 FAQ

  • 魯比歐表示，美方目前仍預期習近平會在9月訪美，而且中方持續派遣團隊進行準備；他強調沒有聽到任何相反說法，因此沒有理由認為行程會取消。

  • 他指出，美中作為兩個強大且重要的國家，難免有麻煩與分歧，但也有責任持續對話並建立關係，這不僅攸關兩國人民，也影響世界局勢。

  • 魯比歐表示，尚未最終確認是否與王毅、拉夫羅夫會面，但態度開放；同時也可能與Quad夥伴及韓、日舉行會談，議題涵蓋區域安全、南海、荷莫茲海峽及美中介選爭議。

習近平 魯比歐 國務卿

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