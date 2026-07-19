民主黨眾議員：川普把美中關係「武器化」當選舉、黨爭工具

華府Politico政治新聞網17日報導，對於川普 總統16日晚的全國演說指控中國介選，有國會議員批評他正將美中關係「武器化」，將美國的對外關係，操作為選舉及黨爭的工具。

民主黨 籍聯邦眾議員、眾院「美國與中共 戰略競爭特別委員會」成員肯納(Ro Khanna)批評，川普正利用中國實現自己的政治目的，而非提出有意義的國安關切。肯納並形容川普「正把美中關係武器化，藉此破壞和控制選舉」。

肯納說，即使目前眾院多數黨是川普所屬的共和黨，他仍會要該委員會調查川普提出的中國介入美國總統大選指控，未來民主黨成為眾院多數黨時，他也會這樣要求。對此，該委員會的共和黨籍主席穆勒納爾尚未置評。

除了民主黨人，部分共和黨籍國會議員也正呼籲川普政府更仔細看待中國對美國選舉的影響。

共和黨籍聯邦參議員楊恩(Todd Young)就表示，川普政府有必要更好地瞭解和瓦解中共針對美國的盤算；「美國從國會到總統、從各州官員、州以下的地方官員到聯調局(FBI)、國土安全部及各個情報單位，所有人、所有單位都必須對我們過去在哪些方面失敗與成功，和如何藉此制定計畫，具備一個共同的理解及認知」。

該報導說，川普現在一面公開指控中國介選，一面卻又追求和北京建立更密切的關係，如此明顯的矛盾，激怒華府的對中鷹派人士。

共和黨籍聯邦參議員克魯茲的前國安幕僚索博利克直言，若川普真的認為，中國在他第一任內(像他聲稱地)如此反對他，因此試圖使2020年大選結果對他不利，那他現在為何又尋求與中國國家主席習近平建立穩定的大國關係？

在此一脈絡下，索博利克還質疑，去年1月回任的川普又為何允許中國字節跳動，繼續保有中國抖音海外版TikTok在美國的演算法？川普又為何繼續允許美企賣人工智慧(AI)晶片給中國？尤其他第一任2020年7月簽署的行政命令「涉港國家緊急狀態」上周二屆滿，為何他決定不再延長？