我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

為習近平訪美鋪路 分析：中國副外長馬朝旭前途看好

編譯中心╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部副部長馬朝旭預計下周來美，可能是為安排中國國家主席習近平9月訪美鋪路，...
中國外交部副部長馬朝旭預計下周來美，可能是為安排中國國家主席習近平9月訪美鋪路，外界紛紛看好他的前途。(中新社)

香港媒體報導，中國外交部副部長馬朝旭預計下周來美，可能是為安排中國國家主席習近平今年稍後訪美鋪路。有分析指出，由於中國前外長秦剛和中共中央對外聯絡部前部長劉建超都曾在中美外交中承擔類似角色，馬朝旭接班現任外長王毅的前途看好。

今年5月，川普總統訪中期間，曾在國宴上邀請習近平夫婦於9月24日赴白宮訪問。香港南華早報17日報導，馬朝旭預計下周來美，此行或為習近平今年稍晚訪美提前鋪路。

經常在社群平台X上爆料的獨立評論者蔡慎坤分析稱，已超齡兼任外交部長的王毅，或許已到了退出外交舞台的時候。負責外交部常務工作的正部級副部長馬朝旭，正逐步走向台前。

王毅現年72歲，在前外長秦剛因故匆匆下台之後，重作馮婦主管中國外交部。王毅於2013年至2022年出任中國外長，之後交棒秦剛，但秦剛在2023年7月神隱一個月後遭無預警免職。隨後，中國官方透過全國人大常委會正式宣布，由王毅回鍋兼任外交部長。

蔡慎坤指出，秦剛出任中國外長不久便突然消失於公眾視野，前中聯部部長劉建超在外界普遍看好其接任外長之際被拋棄。馬朝旭能否順利接棒，仍有待觀察。他認為，這次訪美被視為習近平對馬朝旭處理複雜中美關係能力的一次重要考察。

南華早報此前指出，馬朝旭預計下周來華盛頓，也可能到佛州邁阿密，由於當地將於今年12月舉行20國集團(G20)峰會，顯示習近平可能屆時會出席G20峰會。

美國高層官員先前表示，川普與習近平今年可能會面四次，包括川普訪中、習近平訪美、川普出席11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議(APEC)，以及習近平赴邁阿密出席G20峰會。

中國外交部副部長馬朝旭預計下周來美，可能是為安排中國國家主席習近平9月訪美鋪路，...
中國外交部副部長馬朝旭預計下周來美，可能是為安排中國國家主席習近平9月訪美鋪路，外界紛紛看好他的前途。(中新社)

精華 FAQ

  • 報導指出，馬朝旭下周訪美很可能是為習近平今年稍後可能的訪美行程先行鋪路，包含相關接待、會晤與外交安排。

  • 因秦剛與劉建超都曾在中美外交中扮演類似角色，而馬朝旭目前負責外交部常務工作，被視為逐步走向台前，接班王毅的機會升高。

  • 報導提到川普與習近平今年可能有多次會面安排，涵蓋訪中、訪美、APEC與G20等場合，顯示雙方高層互動仍在密集規劃中。

習近平 王毅 秦剛

上一則

民主黨眾議員：川普把美中關係「武器化」當選舉、黨爭工具

下一則

北京冷處理川普介選指控 白宮：習近平9月訪美計畫不變

延伸閱讀

中國第一副外長傳下周赴美 港媒：為習近平訪美鋪路

中國第一副外長傳下周赴美 港媒：為習近平訪美鋪路
駁川控干涉美大選 中批沒興趣 傳副外長將赴美為習鋪路

駁川控干涉美大選 中批沒興趣 傳副外長將赴美為習鋪路
魯比歐將赴菲出席區域外長會議 預計與王毅討論川習會

魯比歐將赴菲出席區域外長會議 預計與王毅討論川習會
中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治

中國冷處理川普介選指控？專家：看穿他是為了國內政治

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌