北京冷處理川普介選指控 白宮：習近平9月訪美計畫不變

對於川普 總統16日指控中國介選的全國演說，是否影響中國國家主席習近平 可能9月回訪華府，紐約時報、新聞網站Politico與有線電視新聞網(CNN)在17日分別報導，目前看來並不影響；沒有跡象顯示，白宮 將此一指控列入華府「川習會」的議程。

白宮聲明，華府川習會繼續按計畫進行，但不願對上述的演說置評。一位白宮官員也說，迎接習近平9月盛大國是訪美的計畫正持續「飛速」進行。

中國外交部發言人林劍17日在例行記者會說，美方的有關說法早已被證明是無稽之談；敦促美方反躬自省；多做有利中美關係的事。林劍上述回應並未暗示，中美關係將因此受到更廣泛的損害。中國駐美大使館也不願對此多做評論。

一位經常和中國外交人員打交道、駐地在華府的某亞洲國家外交人員說，當地外交圈目前聽說，上述演說並未特別激怒北京；中方目前並未在言辭上強力回擊，依然對中美對話持開放態度；這只是噪音、雜音，不會壞了9月的川習會。

習近平至今也沒公開回應上述演說。他17日親臨在上海揭幕的世界人工智能大會且致詞。東協外長會議及其相關會議自19至24日在菲律賓舉行，中國外長王毅和美國國務卿魯比歐都預定出席。