參議員譚美：中國恐在2028對台經濟封鎖 籲美強化立場

行政院長卓榮泰（右）7月8日在行政院玉山聽接見美國聯邦參議院參議員譚美（Tammy Duckworth）（左）。（行政院提供）

美國聯邦參議員譚美 （Tammy Duckworth）本周稍早表示，近期訪台主要想表明美國對台承諾至關重要。她也認為，中國可能在2028年對台發動經濟封鎖，此舉將針對海上航道，呼籲華府 進一步強化立場，執行航行自由這項國際規範。

民主黨籍的譚美7月6日至8日訪台，期間晉見總統賴清德並拜會政府高層。她是5月川習會後首位訪台的美國聯邦參議員。

譚美返美後，16日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）座談時表示，這次訪問台灣是為了表明，美國對台灣自主的承諾至關重要。

中國對台軍事威脅不斷之際，譚美表示，參議院去年做了一場有關台海局勢的兵推，約有12位跨黨派議員參與，兵推結果發現情況更像是一場經濟封鎖而非軍事打擊。中國不會直接出動戰機或兩棲艦艇，而是直接進行海峽封鎖並告訴航運公司，如果想要通行，必須先向中國海警報到，由他們協助護航以「安全」通過海峽。

她說，這是中國會先做的事，也就是在「安全」的幌子下進行封鎖，「我認為，這樣的情況有可能會在2028年發生」。

譚美指出，這場經濟封鎖將針對海上航道，她希望看到美國進一步強化立場，「去執行航行自由這項國際規範」，這也是國際上的共識。

近來多數戰略專家認為，北京更可能透過封鎖台海或單方面設定進出台灣條件的「檢疫」等方式對台施壓，避免承擔全面開戰帶來的風險。

譚美示警，若台灣海峽被關閉，對全球經濟帶來的衝擊將超過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的情況。萬一台灣淪陷，美國不論在經濟或軍事層面上，都將無法獲得安全。

譚美是美國國會「參院台灣連線」成員，長期支持深化台美夥伴關係，過去不僅多次力挺友台議案及連署友台聯名函，更曾於台灣新冠疫情嚴峻、亟需疫苗之際，搭乘美國軍機來台，宣布美國政府將捐贈疫苗給台灣。

譚美在座談上表示，如果在疫情肆虐、台灣自己出資購買疫苗卻遭阻撓的時候，美國沒有挺身支持，「那我們要怎麼讓世界其他國家相信，我們會在其他任何時刻支持我們的盟友和朋友？」