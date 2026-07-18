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駁川控干涉美大選 中批沒興趣 傳副外長將赴美為習鋪路

記者廖士鋒／綜合報導
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中國副外長馬朝旭傳出即將訪美為中國國家主席習近平鋪路；圖為2017年川普總統（右...
中國副外長馬朝旭傳出即將訪美為中國國家主席習近平鋪路；圖為2017年川普總統（右）於佛州海湖莊園宴請習近平（右二）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中國駁斥川普指控其干預美國大選，同時傳出副外長馬朝旭將訪美，外界解讀此行可能為習近平後續訪美與中美關係穩定鋪路。

針對川普總統在黃金時段演講中拋出中國干預2020年美國大選論調，中國外交部發言人林劍17日在例行記者會上表示，這早已被證明是無稽之談，「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。

林劍說，美方的有關說法純屬無中生有、惡意抹黑，早已被證明是無稽之談。「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。他表示，相反是誰動輒干涉別國內政，長期無差別監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模竊取他國公民的數據，「國際社會看得清清楚楚」。

林劍稱，「我們敦促美方反躬自省，停止無端抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事」。

在川普拋出中國干預美國大選說法之後，外界關注是否影響習近平9月訪美之行。根據南華早報說法，中國外交部副部長馬朝旭，將於下周前往美國，認為這可能是為了中國國家主席習近平在9月訪美之行鋪路。報導引述知情人士說法稱，馬朝旭還可能前往邁阿密。

今年5月13日至15日，川普總統訪問北京，他並邀請習近平9月24日訪美。美方此前曾指出，川習二人今年有望四度會晤，包含5月、9月互訪，以及11月中旬在中國深圳舉辦的APEC非正式領袖會議、12月在邁阿密舉辦的G20峰會。

若馬朝旭此行包括邁阿密，可能意味著習近平今年底將再次訪美，出席G20領導人峰會。報導也特別提到，馬朝旭此行若成行，將為習近平預期中的訪美計畫增添更多確定性，而這次訪問也有望進一步穩定全球兩大經濟體之間的關係。

精華 FAQ

  • 發言人林劍表示，所謂中國干預美國大選早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選。

  • 他指美方說法是無中生有、惡意抹黑，並反問誰長期無差別監控全球、竊取數據，敦促美方反躬自省，停止拿中國做選舉文章。

  • 報導稱馬朝旭可能下周赴美，甚至前往邁阿密，外界因此解讀這可能是在為習近平9月訪美或年底出席相關峰會先行鋪路，增加行程確定性。

川普 美國大選 習近平

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