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美中領袖相繼演說 川普批中國介選 習近平搶AI領導權

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統（左）16日在白宮演說指控中國介入2020年選舉；時隔不久，中國國家主席...
川普總統（左）16日在白宮演說指控中國介入2020年選舉；時隔不久，中國國家主席習近平（右）在上海則強調中國要成為全球AI的領導者。（路透、美聯社）

川普總統16日於華府指控中國介入美國選舉之際，中國國家主席習近平17日則在上海宣示，北京要成為負責任的人工智慧（AI）全球領導者。有線電視新聞網(CNN)指出，兩人的訊息形成強烈對比，也凸顯美中科技競爭與不信任持續升高，AI已成為雙方角力的新核心。

AI角力 科技競爭與不信任升高

川普指控，中國非法取得2.2億份美國選民檔案，並把這些資料納入更廣泛的介選行動；中國已否認相關說法。川普演說數分鐘後，習近平在「2026世界人工智慧大會」開幕式致詞，向科技業高階主管、研究人員及業界人士表示，AI必須朝「正向、良善且造福人類」的方向發展，並透過精準有效的監管防止失控。

習反對泛化國安概念 影射美國

習近平也反對在AI領域「泛化國家安全概念」，或把一國安全凌駕於他國安全之上，明顯影射美國政策。北京則主張AI應成為「全球公共產品」，並願與各國合作。中國並在大會前成立由29國組成的「世界人工智慧合作組織」（WAICO），成員包括俄羅斯、印尼及巴基斯坦，顯示北京有意主導全球AI規則。

習近平預計9月訪問華府，目前尚難看出川普演講對兩國的影響。

亞洲集團數位部門主席陳澍表示，習近平把AI視為爭取盟友、與美國競爭的工具，這不只是科技競賽，也是「AI外交」。中國認為過去錯失制定全球網路規則的機會，如今不願在AI時代再度缺席。

美中各有領先 安全疑慮都增加

美國企業目前在模型能力、訓練技術及硬體方面大致領先，但差距正在縮小。中國則採取不同策略，著重機器人、自動化及全球普及。DeepSeek、智譜等企業已縮小與美企的效能差距，開源模式與較低成本也吸引更多使用者。

不過，雙方的安全疑慮同步升高。華府指控中國實體大規模利用美國前沿模型「蒸餾」較小模型，也擔心外國行為者藉AI尋找美國關鍵基礎設施漏洞。中國監管機構則警告，美國Anthropic的Claude Code工具存在嚴重「後門」風險；Anthropic否認，稱相關機制只是用來追蹤平台濫用。路透另報導，北京正考慮限制海外取得中國最先進AI模型。

川普與習近平5月在北京峰會後同意展開AI對話。習近平自2018年世界人工智慧大會創辦以來首度出席，顯示北京高度重視AI，也盼藉中國模型擴大國際影響力。不過，美國企業參與上海大會仍有限，主要西方國家也不太可能加入由中國主導、職權涵蓋AI推廣、治理與安全的WAICO。

西方分析人士擔心，中國可能藉制定全球AI規範，將嚴格管控媒體與網路的制度輸出海外。DGA-Albright Stonebridge Group合夥人崔奧洛表示，美國更應與北京建立可信的雙邊對話，討論前沿AI模型治理，但雙方仍須克服官僚障礙與根深柢固的不信任。

精華 FAQ

  • 川普聚焦指控中國介入美國選舉，強調國安與反制；習近平則主打AI要正向發展、加強監管，並宣示中國要成為負責任的全球AI領導者，兩者形成鮮明對比。

  • 報導指出，美國在模型能力、訓練技術與硬體仍居領先，但差距縮小；中國則以開源、低成本、機器人與自動化擴大影響，AI已成為美中角力的新核心。

  • 北京一方面主張AI是全球公共產品，另一方面成立由29國組成的WAICO，試圖在治理、安全與推廣上主導全球AI規則，並藉此擴大國際合作與影響力。

習近平 川普 華府

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