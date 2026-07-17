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川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普16日在白宮東廳就選舉安全問題發表全國演說。（路透）
美國總統川普16日在白宮東廳就選舉安全問題發表全國演說。（路透）

美國總統川普16日晚間在黃金時段演說中，援引大批新解密文件，宣稱外國勢力正積極干預美國選舉，中國尤其可能威脅未來選舉。不過，CNN指出，文件多半重述選務官員多年來已知並持續修補的漏洞，也不足以證明任何過往選舉，包括川普敗選的2020年大選，曾遭外國操縱到足以改變結果。

川普近10年來也持續否認美國情報機構對俄羅斯干預2016年大選的一致結論。

白宮表示，公布文件是為了在11月期中選舉前修補漏洞，不是重新爭論過往選舉，並暗示部分資訊曾因政治因素未向川普等最高層民選官員披露。一名熟悉情報評估的消息人士則說，這批資料只是彙整政府掌握的相關資訊；部分內容過去因不夠重要或不足採信，未被納入正式報告。CNN仍在審閱川普政府解密的數百份文件，以下是主要發現：

美國投票機漏洞

文件首先指出，至少5個外國勢力有能力入侵美國投票機與選舉資料系統，包括俄羅斯、中國、伊朗和北韓。不過，美國選務由各州與郡分散執行，即使系統遭駭，影響多半侷限局部地區，難以擴大到足以左右全國結果。

白宮也聲稱，委內瑞拉曾測試以人工計票或事後稽核難以察覺的方式調換選票。相關投票機由Smartmatic製造，川普盟友過去曾指控該公司操縱2020年大選，但未提出證據。

中央情報局今年6月解密備忘錄指出，委內瑞拉能操縱國內選舉，是因官員擁有系統內部權限，卻無法取得美國選舉系統的同類權限，因此不具備操縱境外選舉的能力。

Smartmatic軟體目前在全美僅洛杉磯郡使用，公司強烈否認相關指控。美國投票系統確實存在有明確紀錄的漏洞，但包括川普及他的盟友在內，沒人提出證據證明外國對手曾利用這些漏洞竄改選票。

中國取得美國選民名冊

另一批文件顯示，中國2020年至2024年間可能透過非法購買、竊取或駭客手段，取得逾2億份美國選民登記檔案，包括姓名、地址、電話、政黨登記及投票紀錄。

外國勢力若取得即時資料庫權限，可能在選舉日製造混亂，但美國從未指控中國曾竄改或刪除選民紀錄。2019年政府報告曾指8州選民資料庫遭中國入侵，但中國駭客同時也鎖定醫療資料庫、社群網站、智庫及國防承包商。

美國情報界2020年評估則認為，中國對美國總統大選只採取「低層級」及「探索性」行動，並曾因擔心破壞美中關係而放棄進一步影響選舉。

選民名冊出現非公民

白宮另稱，國土安全部估計，加州、賓州、紐澤西州及內華達州等地選民名冊上至少有25萬名非公民。不過，這項分析使用可靠性較低的商業資料庫，結果受到質疑。

另一套較完整的系統檢查25州逾6800萬筆登記資料，發現約2.8萬名非公民違法登記，但文件未顯示非公民實際投票大幅增加。

川普長期宣稱大量無證移民在美國選舉中投票，甚至把2016年普選票落後歸因於此。不過，外國公民參與聯邦選舉本已違法，專家表示案例極少。偏左與偏右智庫分別統計，相關投票案例都不到100起。

精華 FAQ

  • 川普藉由黃金時段演說與解密文件，強調外國勢力正在干預美國選舉，尤其點名中國可能威脅未來選舉，同時主張公開資料是為了在期中選舉前補漏洞。

  • CNN認為，文件多半只是重述選務官員早已知道並持續修補的系統漏洞，雖然顯示選務風險存在，卻不足以證明任何過往選舉，包含2020年大選，曾遭外國操縱到足以改變結果。

  • 內容包括至少5個外國勢力可能入侵投票機與選舉資料系統、中國取得大量選民名冊、以及部分州出現非公民登記等問題；但文中也指出，尚無證據證明外國對手真的改寫選票或大幅影響投票結果。

川普 俄羅斯 白宮

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