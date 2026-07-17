我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大野火濃煙估17日減退 周末恐隨雨再襲紐約

建國250年… 漫步紐約公園尋獨立戰爭遺跡 探昔日戰場

美中領袖隔半個地球相繼演說 川普批中介選、習近平搶AI主導權

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（圖左）16日在白宮東廳就選舉安全問題發表全國演說；中國國家主席習近...
美國總統川普（圖左）16日在白宮東廳就選舉安全問題發表全國演說；中國國家主席習近平（圖右）17日抵達在上海舉行的世界人工智慧大會開幕式現場時揮手致意。（路透 / 美聯社）

美國總統川普華府指控中國介入美國選舉之際，中國國家主席習近平17日則在上海宣示，北京要成為負責任的人工智慧（AI）全球領導者。CNN指出，兩人的訊息形成強烈對比，也凸顯美中科技競爭與不信任持續升高，AI已成為雙方角力的新核心。

川普指控，中國非法取得2.2億份美國選民檔案，並把這些資料納入更廣泛的介選行動；中國已否認相關說法。川普演說數分鐘後，習近平在「2026世界人工智慧大會」開幕式致詞，向科技業高階主管、研究人員及業界人士表示，AI必須朝「正向、良善且造福人類」的方向發展，並透過精準有效的監管防止失控。

習近平也反對在AI領域「泛化國家安全概念」，或把一國安全凌駕於他國安全之上，明顯影射美國政策。北京則主張AI應成為「全球公共產品」，並願與各國合作。中國並在大會前成立由29國組成的「世界人工智慧合作組織」（WAICO），成員包括俄羅斯、印尼及巴基斯坦，顯示北京有意主導全球AI規則。

亞洲集團數位部門主席陳澍表示，習近平把AI視為爭取盟友、與美國競爭的工具，這不只是科技競賽，也是「AI外交」。中國認為過去錯失制定全球網路規則的機會，如今不願在AI時代再度缺席。

美國企業目前在模型能力、訓練技術及硬體方面大致領先，但差距正在縮小。中國則採取不同策略，著重機器人、自動化及全球普及。DeepSeek、智譜等企業已縮小與美企的效能差距，開源模式與較低成本也吸引更多使用者。

不過，雙方的安全疑慮同步升高。華府指控中國實體大規模利用美國前沿模型「蒸餾」較小模型，也擔心外國行為者藉AI尋找美國關鍵基礎設施漏洞。中國監管機構則警告，美國Anthropic的Claude Code工具存在嚴重「後門」風險；Anthropic否認，稱相關機制只是用來追蹤平台濫用。路透另報導，北京正考慮限制海外取得中國最先進AI模型。

川普與習近平5月在北京峰會後同意展開AI對話。習近平自2018年世界人工智慧大會創辦以來首度出席，顯示北京高度重視AI，也盼藉中國模型擴大國際影響力。不過，美國企業參與上海大會仍有限，主要西方國家也不太可能加入由中國主導、職權涵蓋AI推廣、治理與安全的WAICO。

西方分析人士擔心，中國可能藉制定全球AI規範，將嚴格管控媒體與網路的制度輸出海外。DGA-Albright Stonebridge Group合夥人崔奧洛表示，美國更應與北京建立可信的雙邊對話，討論前沿AI模型治理，但雙方仍須克服官僚障礙與根深柢固的不信任。

精華 FAQ

  • 川普在華府指控中國介入美國選舉，強調北京威脅美國民主；習近平則在上海主張中國要成為負責任的AI全球領導者，兩人訊息形成鮮明對比。

  • 北京成立由29國組成的WAICO，成員涵蓋俄羅斯、印尼、巴基斯坦等，意在推動AI合作、制定治理規則，並擴大中國在全球AI秩序中的主導影響力。

  • 美國在模型能力、訓練技術與硬體仍略占優勢，但差距縮小；中國則以開源、低成本和應用普及追趕。雙方同時擔憂模型蒸餾、後門風險與基礎設施安全。

習近平 川普 華府

上一則

川普指控中國操弄2020選舉：他上台對中不利

下一則

川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱

延伸閱讀

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流
中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼
中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控

中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控
傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

熱門新聞

川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

2026-07-10 05:26
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒
床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果