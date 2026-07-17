跨黨派議員促嚴查太陽能產品進口 防堵中國供應鏈規避關稅

維吉尼亞州一處太陽能電廠。（歐新社）

根據路透取得的信函內容，美國一個跨黨派國會議員團體16日敦促川普 政府加強查緝他們所稱的「半成品太陽能電池」，認為部分業者藉此規避貿易關稅 ，並不當申請聯邦製造業稅額抵免。

所謂「藍色晶圓」爭議，是美國長期致力打擊國內太陽能板製造商所稱規避關稅行為的一環。中國企業掌握全球約80%太陽能供應，許多業者為了供應美國市場，已將產能轉移至其他國家。

這封聯名信由共和黨籍聯邦眾議員 波士特（Mike Bost）、哈里根（Pat Harrigan），以及民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）與卡普特（Marcy Kaptur）共同簽署，要求美國海關與邊境保護局（CBP）及國稅局（IRS）對進口「藍色晶圓」的業者採取行動。

「藍色晶圓」是經過關鍵製程的高純度矽薄片，具備發電所需的重要加工步驟。

這些議員表示，一些企業進口「藍色晶圓」以規避美國對太陽能電池課徵的關稅，之後再於美國境內完成最後加工，並申請原本用於扶植美國本土太陽能製造業的聯邦稅額抵免。

這封信函指出：「這種規避關稅與稅務詐欺行為，正在損害美國能源製造商的利益，讓他們在市場競爭中處於明顯劣勢。」

美國近年來透過關稅及稅務政策，試圖限制中國企業生產的低價太陽能電池進口，並扶植本土製造業。目前，來自中國及其他8個亞洲國家的太陽能電池，都須被徵收反傾銷稅與反補貼稅。

成員包括第一太陽能（First Solar）及韓華Qcells（Hanwha Qcells）等企業的「美國太陽能製造商聯盟」（Solar Energy Manufacturers for America Coalition），對這封聯名信表示支持。