「不希望我當選」川普控中國2020起竊2.2億美選民資料

川普16日晚間在黃金時段向全國演說，指控中國駭進美國選務系統，竊取選民資料。（歐新社）

川普 總統16日向全國發表談話，川普表示，一個國家若不能有公平、誠實的選舉，將無法偉大，指現行美國的選舉系統嚴重不符合標準，川普並宣布立即解密關鍵訊息，揭露美國選舉中令人震驚的漏洞。

川普先是強調美國經濟強勁，接著話鋒一轉，將話題帶到選舉議題。他呼籲民眾造訪白宮 官方網站「Whitehouse.gov」查閱最新公布的文件，強調公布這些資料並不是要削弱大眾對選舉制度的信心，而是希望藉由揭露漏洞並加以修正，重建公眾信任。

川普並指出，相關文件涵蓋五大領域，其中提及自2020年選舉周期以來，選舉安全情勢已出現變化。他聲稱，中國涉入「有史以來規模最大的選舉資料事件」，約2億2000萬筆的美國選民資料遭中方非法取得，內容包括姓名、地址、電話號碼及政治立場等個人資料。

川普指控中國自2020年美國大選 就開始，購買、竊取、入侵美國選民資料，並聲稱資訊顯示，中國當年不希望川普獲勝。

他說，解密的文件顯示，中國在過去幾年中展開了大規模的選舉資料侵害行為，指中國非法獲取2.2億美國選民的檔案，這些資訊包括姓名、地址、電話號碼、政黨偏好以及其他敏感資料。他表示，這些資料外洩導致一場前所未有的選舉安全噩夢，情報甚至顯示，中國還專門指派一個小組來利用這些資訊。

川普指出，美國情報單位自2020年開始就得知選民登記檔案遭到侵害；他們發現有18個州、數千萬名選民的資料已經被中國購買、竊取或駭入。

川普並表示，解密的文件也揭露「深層政府」（deep state）的成員，指他們積極地壓制和淡化有關中國干預選舉的資訊；川普說，那些本來應該拉警報的人選擇隱藏這些資訊，沒有向川普揭露，也沒有通知國會。

川普指出，有資訊也顯示中國還參與了其他與選舉相關的活動，來削弱川普第一任政府，以及2020年的競選活動；川普說，中國不希望川普獲勝。

川普16日晚間9時黃金時段，在白宮對全國發表電視直播演說，除延續其對2020年總統選舉的相關主張外，演說重點聚焦於他所推動的一系列經濟與民生政策成果，並正式向民眾推廣新的兒童儲蓄帳戶方案。

川普在演說中表示，美國股市正處於多年來高點，401(k)退休金計畫與各類退休帳戶也屢創歷史新高。他將這項成果歸功於聯方團隊的整體經濟政策，並強調如今投入美國市場的投資規模，超越美國歷史上任何時期。