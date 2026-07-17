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巴紐無預警關閉台灣辦事處 中國：高度讚賞

記者張文馨、編譯江昱蓁／綜合報導
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巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科曾在聯合國發表演說。特卡琴科15日宣布，關閉台灣駐...
巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科曾在聯合國發表演說。特卡琴科15日宣布，關閉台灣駐巴紐代表處。(美聯社)

大洋洲島國巴布亞紐幾內亞(Independent State of Papua New Guinea)外交部長特卡琴科(Justin Tkatchenko)15日重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作」；中華民國外交部稱，該項無預警的決定，事先未與台協商，對此表達嚴正抗議，不接受巴紐政府的片面宣布，台代表處持續運作，並將與對方交涉維護台方權益。

中國外交部發言人林劍15日在例行記者會「高度讚賞」巴紐這項決定。

據了解，早在2023年巴紐關閉在台機構時，背後就有北京因素；三年多來，巴紐與台灣的交涉不斷，以及北京對巴紐施加誘因和壓力「雙管齊下」；然而，北京施壓愈來愈大。

特卡琴科16日在臉書貼出15日的聲明，重申一中政策，將關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處，他還提到今年是巴紐與中國建交第50年。

聲明說，巴紐政府宣布，立即停止「中華台北經濟辦事處(台灣)」在該國的運作，並關閉其在巴紐境內的實體辦公據點。聲明表示，這項決定是依據國家執行委員會決議作出。根據該行政命令，於巴紐司法管轄範圍內，「中華台北」的實體存在將不再獲得承認，也不再被視為必要。

聲明說，特卡琴科已於本周將此決定通知中華人民共和國駐巴紐大使楊曉光。特卡琴科說，此項行政措施凸顯巴紐政府堅定不移承諾遵守、尊重並維護巴紐的一個中國政策，自雙方建立雙邊關係以來，該政策50多年來一直是巴紐外交政策架構的基石。

台外交部表示，不接受巴紐政府片面宣布的決定；台駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護台灣權益及提台胞必要服務。

台外交部表示，已與理念相近國家聯繫以爭取國際社會關注及支持；已召開應變會議，會同相關部會全面檢視台與巴紐雙邊合作及經貿往來情形，研議採取必要且適當的應處措施。

知情人士指出，對台灣來說，外交現實是，就採購規模難與中共抗衡；台灣找了美澳等國幫忙，希望能說動巴紐政府，目前還在努力。台駐巴紐代表處網站目前還在運作，前後任代表日前交接，現任代表邱陳煜剛剛履新。

中國外交部發言人林劍表示，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨；中方願同巴紐繼續在涉及彼此核心利益議題上，堅定相互支持，共同推動兩國全面戰略夥伴關係向前發展。

中華民國與巴布亞紐幾內亞曾於1999年簽署建交公報，但只維持17天，巴紐政府選出新總理，政策變天。台灣與巴紐在對方首都互設代表機構，後巴紐駐台機構於2023年關閉。

北京於1976年10月12日與巴布亞紐幾內亞建交，北京對巴布亞紐幾內亞大規模投資及提供援助，巴紐是首個加入中國「一帶一路」倡議的南太島國。

精華 FAQ

  • 巴紐外交部長宣布，將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，還表示在其司法管轄範圍內不再承認台灣的實體存在。

  • 中國外交部發言人林劍表示高度讚賞，並稱這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向，也願與巴紐持續深化合作。

  • 台外交部表示不接受巴紐單方面宣布，已召開應變會議並聯繫理念相近國家，同時要求代表處持續運作，維護台灣權益與提供必要服務。

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