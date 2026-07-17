台積跨海兩手布局 助台灣更有話語權
台積電董事長魏哲家16日宣布在亞利桑納加碼投資1000億元，台積電此時宣布這項消息，具備客戶承諾、解除美方壓力、帶動供應鏈加快來美投資布局三項重要意義。但就區域布局而言，台積電重心還是在台灣，未來五年在台擴建新廠逾25座，台灣半導體產業地位仍持續提升，甚至成為美日韓三國爭取聯盟的對象。
雖然台積電未言明加碼投資何時兌現，依台積重承諾的企業文化，既已提出就會完成，即使川普任期結束，台積依然會照提出計畫進行。
魏哲家選此時提出加碼承諾，主因為台積電面對大排長龍的訂單，以及AI發展從基礎建設延伸至邊緣AI應用，在針對客戶不斷修正及確認未來訂單需求，經精密計畫及反覆確認後，上修在美生產的產能規畫，因此涵蓋2奈米以下製程需求及先進封裝經濟規模。
再者面對美國11月的期中選舉，川普為共和黨的選情，並兌現提升美國半導體製造比重的承諾，加大台積電增加投資的壓力，台積適時釋放加碼的訊息，可在華府要求三星和SK海力士擴大赴美投資仍舉棋未定之際，先博得白宮政府好感，也讓競爭對手面臨是否拉長戰線至美國，帶來一定程度干擾。
此外，隨著台積電加大在美投資，將掀起供應鏈跟進布局美國的風潮，最近已有多家台廠宣告在美布局，未來會有更多廠商跟進。
而宣布擴大來美投資之際，深諳地緣政治與國內政治的魏哲家不忘提出也會在台灣擴大投資，除了已在進行的十多座新廠外，未來五年至少還會興建13座新廠。台積電供應鏈私下透露，台積電未來五年，在台規畫興建新廠數將高達25座，涵蓋新增高雄橋頭、台南特定計畫區、嘉義二期，甚至還重返龍潭科技園區，各區管理局已敲定土地規畫。
依此規畫，台灣未來仍會是全球先進邏輯製程和先進封裝的生產重鎮，包括由2奈米推進至1.4奈米，再到1奈米及0.7奈米，台積電都已完成重要研發，搭配CoPoS及COUPE等先進封裝技術獨步全球，未來也會是全球最先提供代工服務的生產重鎮。在技術領先下，三星、SK海力士及美光，甚至連美日韓半導體設備和材料供應商，都會競相爭取與台積電結盟，這股由台積電為主的全球半導體世界盃競賽，台積電依舊是贏家，並為台灣取得全球更大的話語權。
主要是回應大排長龍的訂單、AI帶動的先進製程需求，以及美國政壇要求提高半導體製造比重的壓力；同時也可先爭取白宮好感，並影響競爭對手布局。 台積電未來5年仍以台灣為核心，預計新建逾25座廠，涵蓋多個園區與先進製程、先進封裝布局，將使台灣持續成為全球半導體生產重鎮。 因台積電同時深耕美國與台灣，既能滿足國際客戶與地緣政治需求，又能以技術領先帶動供應鏈結盟，讓台灣在美日韓半導體競局中取得更大談判籌碼。
精華 FAQ
主要是回應大排長龍的訂單、AI帶動的先進製程需求，以及美國政壇要求提高半導體製造比重的壓力；同時也可先爭取白宮好感，並影響競爭對手布局。
台積電未來5年仍以台灣為核心，預計新建逾25座廠，涵蓋多個園區與先進製程、先進封裝布局，將使台灣持續成為全球半導體生產重鎮。
因台積電同時深耕美國與台灣，既能滿足國際客戶與地緣政治需求，又能以技術領先帶動供應鏈結盟，讓台灣在美日韓半導體競局中取得更大談判籌碼。
上一則
巴紐無預警關閉台灣辦事處 中國：高度讚賞
下一則