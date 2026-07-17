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台積加碼投資美國1000億 白宮說話了

記者尹慧中簡永祥／綜合報導
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台積電董事長魏哲家16日宣布，將在亞利桑納州新增1000億元的投資。(記者杜建重...
台積電董事長魏哲家16日宣布，將在亞利桑納州新增1000億元的投資。(記者杜建重／攝影)

台灣台積電董事長魏哲家16日宣布，加碼投資亞利桑納州1000億元，將新建數座2奈米及更先進製程晶圓廠，同時承諾會繼續在台投資。

白宮發言人德賽(Kush Desai)16日表示，台積電這項歷史性的投資宣布再次證明川普總統的「經濟議程持續取得成效」。他說，川普政府將持續與產業領袖合作，促使關鍵製造業回流美國，「強化我們的國家與經濟安全」。

這是台積電2020年5月首次宣布在亞利桑納州建廠後，第二次追加當地投資，總計台積電美國新廠投資總金額將達2650億元，改寫新紀錄。

魏哲家說，「基於我們的評估，正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。在主要美國客戶及美國聯邦、州和市政府大力合作與支持下，台積電在亞利桑納州追加1000億元投資，將建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠及先進封裝廠，滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

加碼投資後，會在美國多蓋幾座廠？魏哲家回應，可能四座或更多。台積電強調，正在台灣興建13座先進製程晶圓廠和先進封裝廠，未來也會持續在台投資。

台積電指出，千億美元將興建數座採用2奈米及更先進製程技術的晶圓廠以及先進封裝廠，支持美國先進客戶強勁的未來數年需求，也有助於推動美國半導體生態系統的發展、強化供應鏈，為美國帶來更多的高科技且高薪的工作。

魏哲家同時宣布，將在台灣、日本、美國各新增一座3奈米廠，並將部分5奈米設備轉換為3奈米；將擴增電源管理IC以及CMOS影像感測器產能。

台積電供應鏈私下透露，台積電未來五年，在台規畫興建新廠數將高達25座，涵蓋新增高雄橋頭、台南特定計畫區、嘉義二期，甚至將重返龍潭科技園區，各區管理局已敲定土地規畫。

針對台積電宣布加碼投資美國千億元，台灣行政院表示，政府將持續確保三個「優先」，以維持台灣領先地位，包括最大製造產能在台灣、最先進技術留台、與維護最完整的科技產業生態系。

台行政院強調，已與美方建立「G2G (政府對政府)」溝通機制，確保美方未來若實施半導體「232條款」關稅，台企業可享有美方承諾的優惠待遇。

美國在台協會處長谷立言也在臉書發文，表示這項投資充分展現了美國與台灣對彼此的信任與信心，而這正是美台夥伴關係的核心。此外，這項投資將進一步鞏固有利於下一世代科技發展的夥伴關係。

精華 FAQ

  • 台積電宣布再加碼投資美國亞利桑納州1000億元，將興建數座採用2奈米及更先進製程的晶圓廠，並同步設置先進封裝廠，以支援美國客戶未來多年的需求。

  • 白宮發言人表示，台積電這項歷史性投資再次證明川普經濟議程持續奏效；美國政府也會與產業領袖合作，推動關鍵製造業回流，並強化國家與經濟安全。

  • 行政院強調要守住最大產能在台灣、最先進技術留台與完整產業生態系三大優先；台積電則表示會持續在台投資，並在台灣、日本、美國各新增一座3奈米廠。

白宮 魏哲家 台積電

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