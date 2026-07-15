中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

美國總統川普（右）15日結束參觀北京中南海後，與中國國家主席習近平握手道別。(美聯社)

美國總統川普2025年與中國國家主席習近平 在南韓達成協議，核心目標是恢復美國企業取得關鍵礦物和稀土 的管道，這些材料對製造汽車、戰鬥機等產品至關重要。然而，彭博資訊16日報導，川普貿易團隊內部正浮現兩個令人警醒的結論：中國正在違反協議，而美國不會採取太多行動。

多名知情人士透露，白宮和美國貿易代表署人員承認，北京根本沒有遵守川普政府對協議的理解，但貿易團隊自釜山峰會以來便陷入噤聲狀態。官員私下抱怨不斷，內部卻形成噤聲文化，不願公開斥責中國，以免兩國重新陷入貿易戰。

部分官員認為，川普尤其不願提出異議，以免危及9月盛大接待習近平赴美國是訪問的計畫。內部也擔心，反擊可能促使北京升級報復，在11月期中選舉前撼動市場，或完全切斷關鍵礦物供應。

中國否認違反協議，聲稱稀土出口管制符合國際規則，並指控美國限制中國企業，違反雙方休戰協議。一名美國官員則表示，政府持續監督協議，中方對部分條款的履行情況優於其他條款；美方已提出履約問題，目前正設法解決，也計畫就北京的供應鏈規定採取行動。

不過，中國商務部4月公布規定，揚言懲罰試圖將供應鏈移出中國或採取其他「去風險」措施的國家和企業，美國並未主動譴責；中國6月底限制數十家美國企業時，美方也未公開批評。

美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾一年來與中方舉行6次會議，試圖解決美國企業取得關鍵原料的問題，卻屢遭拒絕，迫使民營企業自行展開外交行動。川普政府內部部分人士寄望9月川習會扭轉局面，美國貿易代表署一名官員更稱，稀土供應將是峰會首要議題。

美方也並非完全不願觸怒中國。五角大廈6月將阿里巴巴、百度和比亞迪等企業列入協助北京軍方的實體名單。不過，部分官員擔心，中國正試探做到何種程度才會引發回應，並可能把華府 數月來反應有限解讀為可以要求更大讓步；也可能將美方相對沉默的態度，視為川普缺乏進行持久貿易戰的意願或專注力，尤其伊朗戰爭已推升能源價格。

自達成釜山協議以來，川普大致淡化美中尚未化解的貿易緊張，轉而讚揚習近平及兩人的密切關係。與此同時，貝森特和葛里爾與中方談判時一再讓步，對方卻不願將協議條款寫成書面文件。

知情人士表示，預料中國將在9月川習會提議把貿易休戰延長至川普剩餘任期，趁他政治處境脆弱、又分心他顧之際，迫使美方達成一項實際上會讓對中政策陷入癱瘓的協議。不過，川普已多次表明，若認為條款不公平，或有機會重新談判爭取更有利條件，他願意撕毀協議；5月與習近平會面時，也曾反對中國威脅美國企業。

彭博資訊指出，維持緩和局面也有其道理。川普團隊致力在中國以外建立關鍵礦物供應鏈，但可能還要數年才能取得成果，美方或許認為，在擺脫中國壟斷前，延後艱難對話較為有利。

美國企業研究所中國問題專家史劍道（Derek Scissors）則說：「不清楚川普總統為何一直想和習近平見面。每一次會面，都讓他最初的對中立場與最終走向愈離愈遠。」