傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片
美國持續限制高階人工智慧（AI）晶片出口中國之際，部分中企仍陸續取得採購許可。路透引述文件及知情人士透露，中興通訊旗下公司及另外2家中國企業，已獲美方批准採購輝達（Nvidia）、超微（AMD）的先進AI晶片，獲准企業範圍也從大型網路平台及電子產品經銷商，進一步擴大至電信設備、伺服器及雲端運算業者。
路透14日報導，中興通訊（ZTE）旗下的中興康訊及伺服器業者至索（Maginfra），已取得購買輝達H200晶片的許可；雲端運算企業金山軟件旗下的珠海橫琴雲翔智晟網路科技，則獲准使用部分效能可與H200競爭的超微晶片。
報導稱，上述3家企業此前均未被披露取得美方許可，使目前已知參與申請及審批程序的中國企業進一步增加。
據彭博報導，美國商務部工業與安全局官員凱斯勒（JeffreyKessler）14日表示，已有「極少量」輝達晶片運往中國，但拒絕透露具體出貨數量及買家身分。
H200是輝達效能最強大的AI晶片之一，可用於訓練及運行大型AI模型。隨著華府設法限制中國取得先進運算能力，H200也成為美中科技角力的焦點。
路透5月曾報導，美國已批准約10家中企購買H200，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動及京東等。不過，相關交易當時仍受到美國出口審批及中國進口審查影響，尚未完成交貨。
據報導，知情人士表示，近期已有部分中國雲端運算業者向合作夥伴及客戶透露，可能很快就能取得H200晶片，顯示中國主管機關對相關進口案的審查或已有進展。
不過，即使企業獲得美國出口許可，晶片能否順利進入中國市場，仍須視北京方面是否放行。中國近年積極扶植本土AI晶片，也鼓勵企業採用國產替代方案，使美國晶片銷中前景仍存在變數。
美國自2022年起持續收緊高階AI晶片對中出口限制，理由是相關技術可能被用於中國軍事現代化。川普政府則允許在符合一定條件下銷售H200，支持者認為，維持對中出口有助鞏固美國科技企業的市場主導地位；輝達也持續爭取進入中國這個全球最大科技市場之一。
路透披露，獲准者包括中興通訊旗下中興康訊、伺服器業者至索，以及金山軟件旗下珠海橫琴雲翔智晟網路科技，分別取得Nvidia H200或AMD相關晶片採購許可。 此次核准主要涉及Nvidia H200與可競爭的AMD晶片，代表美國在嚴格限制下仍對部分中國企業開放有限採購，也顯示審批範圍已從大型平台擴大到更多產業。 因為晶片除了要通過美國出口審批，還必須經過中國進口審查與主管機關放行；加上中國積極扶植本土AI晶片，並鼓勵企業採用國產替代方案，變數仍很大。
精華 FAQ
路透披露，獲准者包括中興通訊旗下中興康訊、伺服器業者至索，以及金山軟件旗下珠海橫琴雲翔智晟網路科技，分別取得Nvidia H200或AMD相關晶片採購許可。
此次核准主要涉及Nvidia H200與可競爭的AMD晶片，代表美國在嚴格限制下仍對部分中國企業開放有限採購，也顯示審批範圍已從大型平台擴大到更多產業。
因為晶片除了要通過美國出口審批，還必須經過中國進口審查與主管機關放行；加上中國積極扶植本土AI晶片，並鼓勵企業採用國產替代方案，變數仍很大。
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