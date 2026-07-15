Nvidia獲美許可 H200晶片少量銷中國

商務部次長凱斯勒14日告訴國會，已有Nvidia輝達 (又譯英偉達)H200晶片出貨至中國或香港，但數量稀少。路透則報導，美方再放行三家中國企業採購輝達和超微 的先進AI晶片。

路透5月曾報導，美國已批准約10家中國企業採購輝達(Nvidia)第二強大的AI晶片H200，其中包含阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東；但當時相關交易仍卡在北京和華府各自的批准要求或審查，因此仍不見出貨。

但負責工業與安全事務的凱斯勒(Jeffrey Kessler)14日在眾院外交事務委員會聽證會上表示，H200已開始出貨，但數量「非常少」。他還說商務部已提供國會一份保密清單列出H200出貨申請及狀態，此外他未做更多說明。

路透則引述文件及2名知情人士報導，中國電信設備製造商中興通訊(ZTE的子公司中興康訊，以及中國伺服器製造商至索(Maginfra)，已獲得美國許可採購H200晶片；而中國雲端運算公司金山軟件(Kingsoft)旗下的珠海市橫琴雲享智勝網絡技術公司，則已獲准使用超微(AMD)的一些可與H200匹敵的晶片。

這3家公司取得出貨許可，顯示向美方爭取先進晶片採購的中國企業，已不限最大幾家網路集團或電子產品經銷商。

根據消息人士說法，一些中國雲端企業最近已告知合作夥伴和客戶，他們可能很快就能取得H200，意味中國當局的進口審查已有進展。

H200對中國的出貨受到密切關注，已成為美中兩國科技競爭的一大焦點。華府尋求限制北京取得尖端晶片，一方面也顧及這類晶片可能的軍事應用。

凱斯勒在聽證會上還指出，高科技業者為中國空殼公司生產晶片，違背規定，美方可進行調查，規定沒有漏洞。他強調保護美國科技是優先工作

眾院外交委員會「2027年度工業暨安全局預算：人工智慧軍備競賽與工安局辦公室」14日舉行聽證，議員高度關注美國限制對中國晶片輸出及科技業者執行狀況。

凱斯勒在會上強調，(防止中國背後管道取得美國科技)是工業暨安全局主要優先工作。

民主黨首席議員米克斯(Gregory Meeks)批評，BIS自去年10月就未把中國業者列入出口禁制名單，這是10多年來未有的。他詢問，輝達H200晶片是否已對中國或香港輸出？

凱斯勒表示，就他所知「是的」，但數量不多，BIS近期已向委員會提供不對外公開資料。凱斯勒也證實已核准出售，但內容已提供外委會，不對外公開。

他再度強調，只有少量H200與貨運輸出，非常少量瑣碎。