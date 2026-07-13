美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

近年歐美正推動供應鏈 「去中國化」降低對中國依賴的風險，近期有機構算了一筆帳，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元，平均每年新增投資約9400億美元。

英媒「金融時報」13日引述安永-博智隆（EY-Parthenon）的一項研究報導稱，根據測算，美國未來25年需要額外投入13.7兆美元，歐元區需要9.1兆美元，英國則需要約8000億美元。這筆資金將主要用於重建目前依賴中國的製造業、科研體系、軟體開發、基礎設施以及上下游供應鏈。

進一步按年度計算，美國政府和企業每年需要新增約5500億美元投資。報導指出，這一數字幾乎相當於美國大型科技企業2025年在數據中心建設上的6000億美元投入。如果按照同樣目標推進，歐盟 每年的新增投入規模幾乎相當於其年度預算翻倍，面臨的壓力更大。

研究認為，重建目前依賴中國的製造體系、科研能力和供應鏈網絡，不僅成本巨大，而且短期內幾乎無法實現。

前英國首相府顧問、現任安永-博智隆合伙人的佩爾松（Mats Persson）表示，在不讓納稅人和消費者承擔過高成本的前提下，實現供應鏈本土化，將成為未來幾年政府和企業面臨的「最艱巨挑戰之一」。佩爾松認為，未來西方更可能採取「部分脫鈎」而非全面脫鈎的策略。

此外，報導指，中國掌握大量關鍵產業鏈環節，包括稀土加工、醫藥活性成分等。報告預計，在歐洲，如果大幅削減對中國供應鏈的依賴，關鍵行業產品價格可能上漲1%至2.5%。報告援引歐洲央行分析稱，這甚至可能導致歐洲央行和英國央行長期難以實現2%的通膨目標。