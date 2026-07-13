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美軍彈藥告急 專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

編譯盧思綸／即時報導
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美軍12日對伊朗展開超過3小時的空襲後宣布結束行動，稱已摧毀數十個伊朗軍事目標。...
美軍12日對伊朗展開超過3小時的空襲後宣布結束行動，稱已摧毀數十個伊朗軍事目標。（取材自中央司令部在X的影音

亞洲時報13日刊出印太及國防安全事務評論員洪拉達（Gabriel Honrada）的文章，他認為美國在伊朗戰爭中消耗大量彈藥武器，可能促使北京加強對台施壓，但此事並未使解放軍攻台危險程度下降，中國不太可能因此發動全面入侵。

洪拉達認為，美軍仍保有大致未受影響的反艦飛彈、潛射魚雷與匿蹤精準武器；解放軍本身也面臨兩棲運輸能力不足、登陸兵力有限，以及戰爭可能引發經濟孤立與政權危機等限制。因此，北京即使可能趁美國武器庫存吃緊升高對台脅迫，也未必會因此貿然踏入全面攻台的「台灣陷阱」。

美伊局勢近日急遽升溫，兩軍輪流發動空襲，使初步和平協議瀕臨實質破裂，可能進一步威脅本就吃緊的美國彈藥庫存，削弱美軍在太平洋等其他戰區的嚇阻能力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）4月一份報告指出，美國已消耗約32%的戰斧巡弋飛彈、53%至80%的薩德攔截彈，以及41%至61%的愛國者攔截彈。由於愛國者與戰斧飛彈分別需15至20個月、約25個月才能補充，庫存短期內難以恢復。

CNN 12日引述專家指出，武器庫存可能影響未來美國與中國，甚至美國與北韓爆發潛在戰爭時的作戰能力。CSIS國防分析師、美軍陸戰隊退役軍官坎西恩（Mark Cancian）表示：「如果戰爭繼續以過去5天的速度進行……庫存將下降到足以讓印太地區面臨新的、更高風險。」

專家警告，台海若爆發衝突，美軍為突破中國防空網並攔截大量飛彈所需彈藥將遠高於伊朗戰場。

然而，洪拉達指出，即使美軍庫存減少，不必然代表美國在太平洋的嚇阻能力已經崩潰。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策研究主任歐漢龍（Michael O'Hanlon）與美國海軍戰爭學院助理教授波澤南斯基（Michael Poznansky）在6月一篇文章主張，儘管美方在防禦攔截彈庫存大減，反艦飛彈、潛射魚雷及匿蹤精準武器大致未受影響，仍可重創中國海上設施。

另一方面，解放軍專用兩棲艦艇不足，首波可能登陸兵力估計僅約2萬人，即使徵用民用船隻也僅能增至約6萬人，且防護力與耐候能力有限，仍難壓倒台灣8萬8000名守軍及800輛戰車。

美軍另可透過反通訊系統干擾中國衛星通訊與指揮網路，進一步增加攻台難度。

經濟代價同樣構成重要嚇阻。史汀生中心2025年8月一份報告警告，中國若入侵台灣，恐衝擊台灣海峽與麻六甲海峽航運，威脅中國3.41兆美元出口及取得台灣晶片的管道；戰爭也將排擠國內資源，並在高科技制裁、黃豆等主要糧食進口中斷下，加劇產業與糧食安全壓力。

這就是中國面臨的台灣陷阱：即使最初成功發動攻擊，中國仍可能陷入長期戰爭、經濟孤立、軍事升級及國內政治危機。

入侵失敗也可能動搖中共統治。美國國防大學資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）在2024年10月報告中警告，重大軍事挫敗恐造成中共高層分裂並引發國內動盪；遭歸咎於失敗的領導人，甚至可能因面臨下台危機而鋌而走險，升高軍事行動或展示戰略武器，試圖扭轉戰局並維持政權。

核嚇阻則是更高層次的限制。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」的研究員艾克頓（James Acton）與潘達（Ankit Panda）7月指出，即使中國持續擴張核武，美中任何一方都無法避免對方報復性核打擊造成災難性損害，因此核嚇阻的基本穩定性依然存在。

展望未來，美國在台海的嚇阻能力，關鍵不再只是整體軍力是否占優勢，而是能否迅速補充精準打擊與防空武器。在此情況下，中國更可能加強封鎖、軍事施壓及其他低於全面入侵門檻的脅迫手段，利用美國兵力與資源分散的困境，同時避免承擔「台灣陷阱」可能引發的軍事、經濟與政治危機。

精華 FAQ

  • 文章指出，美國在其他戰區消耗大量彈藥後，可能削弱印太嚇阻，北京或趁機加大對台軍事施壓、封鎖與灰色地帶脅迫，但不等於立刻全面開戰。

  • 因為解放軍仍面臨兩棲運輸不足、首波登陸兵力有限、民用船隻支援效果差等問題；同時還要承受台灣防衛、美軍反制及戰爭升級風險。

  • 所謂「台灣陷阱」是指中國即使初期得手，也可能陷入長期戰爭、經濟孤立、軍事升級與國內政治危機，甚至因重大挫敗衝擊中共統治。

解放軍 北韓

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