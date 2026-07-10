傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

OpenAI最近對阿里巴巴用戶實施封鎖，是因為懷疑其進行「蒸餾」（distillation）行為，利用大型、高成本AI模型的輸出結果，訓練規模較小AI模型。(美聯社)

英國「金融時報」披露，OpenAI 與Google正將其先進人工智慧（AI）模型提供給被美國五角大廈列入黑名單的中國科技巨頭海外子公司，顯示華府 試圖減緩北京AI發展的管制措施仍存在漏洞。

報導指出，這些美國公司向英國「金融時報」證實，他們向阿里巴巴 、百度及騰訊設於新加坡的子公司提供AI服務。美國政府指控這些中國企業與中國軍方合作。

金融時報本週詢問後，OpenAI表示，由於擔心遭非法使用，該公司上個月已暫停阿里巴巴相關用戶對其應用程式介面（API）的存取權限。API可讓開發人員遠端存取AI模型。

這些銷售雖屬合法，但已再度引發各界呼籲美國對AI模型實施更嚴格的管制，比照用於訓練先進AI模型晶片的出口管制措施。

美國政府已採取行動管制外界存取部分先進AI模型，像是Anthropic的Mythos與Fable，以及OpenAI的GPT-5.6。

但美國並未擴大禁止總部設於中國的實體使用頂尖AI軟體，即使是列入所謂「1260H清單」的企業。該名單包含被指與中國人民解放軍有關聯的中國公司。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）技術與安全專家麥蓋爾（Chris McGuire）表示：「（川普）政府一直說我們需要在AI領域擊敗中國，但問題是，他們在出口管制上毫無作為，而這才是我們用來減緩中國發展速度的實際工具。」

OpenAI最近對阿里巴巴用戶實施封鎖，是因為懷疑其進行「蒸餾」（distillation）行為，利用大型、高成本AI模型的輸出結果，訓練規模較小AI模型。一名發言人表示，已向美國政府通報相關狀況。

Google則表示，其AI服務可在香港和新加坡使用，但須遵守其使用政策，包括禁止蒸餾行為。

不過，Google還說，僅靠地理銷售限制並不足以降低蒸餾風險，因為技術能力較高的攻擊者可以輕易規避這些限制。