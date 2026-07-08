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Politico：美監管機構未盡責 數千高階晶片恐流向北京

中央社華盛頓8日專電
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爆料前官員與對中強硬人士，把矛頭指向負責BIS的商務部次長凱斯勒與部長盧特尼克)...
爆料前官員與對中強硬人士，把矛頭指向負責BIS的商務部次長凱斯勒與部長盧特尼克)圖後)，指責兩人不當領導員額超過400人的機構。(美聯社)

政治網站Politico今天報導，商務部旗下的工業暨安全局未善盡職責，可能讓北京取得數千個美國高階晶片。報導引述多名前官員說法，指控政府決策延遲、機構運作停滯。白宮認為前官員匿名爆料，反證明負責官員，是有決策能力，更是重要資產。

Politico報導，華府對中鷹派示警，川普政府機構在處理中國取得美國先進科技上未善盡職責。Politico分析美國聯邦公報資訊指出，由於政府疏忽，北京可能在去年5月取得數千個美國高階晶片，官方已數月未更新禁止取得美國科技的外國業者名單。

美國商務部旗下的工業暨安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）位於美中人工智慧競爭最前線，負責規範把關先進半導體與人工智慧模型對外輸出。Politico訪問6名工業暨安全局前官員及6名親近白宮人士，12人均指出決策延遲導致機構核心運作停滯。

爆料前官員與對中強硬人士，把矛頭指向負責BIS的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）與部長盧特尼克（Howard Lutnick），指責兩人不當領導員額超過400人的機構。

由於川普與中國國家主席習近平進行經貿協商，政府部門因此欠缺行動，這反映出在高科技出口上，鷹派與川普政府看法不同。

資訊科技暨創新基金會、全球創新政策部門副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）指出，美方沒有統合計畫及設定標準，造成倒退的後果。

工業暨安全局對報導聲明，指控為虛假陳述，工業暨安全局在川普第2任期不再處理涉及這些科技的申請許可。去年平均申請核可時間為62天，較前一政府時間更為緩慢。

白宮發言人德賽（Kush Desai）回應，不滿與欠缺能力的前官員匿名爆料，反證明凱斯勒重建工業暨安全局的決策能力，他是川普與盧特尼克的重要資產。

精華 FAQ

  • 報導主要指向商務部旗下的工業暨安全局BIS，認為其未善盡把關職責，導致美國先進晶片與人工智慧相關出口管制出現漏洞，可能讓北京獲得數千顆高階晶片。

  • 他們認為BIS在處理中國取得美國先進科技的議題上決策過慢、機構運作停滯，並把責任指向負責該局的凱斯勒與商務部長盧特尼克，批評其管理不當。

  • BIS稱報導是虛假陳述，並表示川普第2任期不再處理相關許可申請；白宮則說前官員匿名爆料，反而證明凱斯勒正重建BIS的決策能力，是重要資產。

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