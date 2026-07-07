為何中國罕見越洋射飛彈？紐時揭背後目的 專家示警「堡壘戰略」

中國去年在九三閱兵儀式上展示巨浪-3飛彈。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國罕見自核潛艦跨太平洋試射飛彈，意在展示戰略威懾力。

中國罕見自核潛艦跨太平洋試射飛彈，意在展示戰略威懾力。 重點二： 此舉顯示北京加速打造核武三位一體，補強長期薄弱的海基核力量。

此舉顯示北京加速打造核武三位一體，補強長期薄弱的海基核力量。 重點三：專家認為中國正推進堡壘戰略，並試探美國及區域國家反應。

紐約時報報導，中共 海軍長期以來僅在境內試射核飛彈，近日卻罕見越洋發射，從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，此舉不僅意在試探美國防衛戰略的界線，也警告區域國家勿仿效日澳試圖牽制中方影響力，更凸顯北京決心縮小與美國在海基核武上的差距，確保與美國發生潛在衝突時能握有更強籌碼。

中國軍方近年因大批高階將領遭肅清而元氣大傷，解放軍 仍完成這次潛射飛彈試驗，顯示中國國家主席習近平 決心建構由陸基、空基與海基核武組成的完整核武三位一體，藉此強化北京在與美國爆發區域危機或戰爭時的戰略籌碼；其中，海基核武一直是中國的弱項。

中國官員對這次試射及其影響保持低調，但中共旗下《環球時報》宣稱，「中國核武三位一體能力再次升級，海基核力量已能在太平洋公海任何地點穩定實施戰略反擊」。

對此，紐時報導指出，中方說法有所誇大。中國核武潛艦距離能在不被偵測的情況下自由航行各處，仍有一段差距。

即使如此，多名專家認為，這次試射顯示北京正擴大水下核武布局，也更不忌憚在國際空域與海域進行飛彈試射。

美國前總統歐巴馬時期白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）表示，這次試射除了驗證中國最新潛射彈道飛彈能力，也向外界傳達北京已具備全面運作核武三位一體的能力。他說：「中國正藉此試探美國防衛戰略的界線。」

中國過去數十年維持規模遠小於美俄的有限核武庫，也多在境內試射可搭載核彈頭的飛彈；此次是繼1980年與2024年後，第3次進行橫越太平洋的長程飛彈試射。部分專家認為，北京也藉此向華府與區域國家展示能以全新且具嚇阻的方式投射力量。

澳洲前國安顧問、現為澳洲戰略政策研究所執行長巴錫（Justin Bassi）指出，中國意在表明其具備主導太平洋的強大軍力，同時警告區域國家不要仿效日本與澳洲牽制中國影響力。

專家表示，這類試射需準備數月。核動力潛艦的嚇阻力仰賴匿蹤能力，藉由避開偵測，讓對手始終擔心遭到深海突襲。然而，中國雖迅速擴充陸基長程飛彈，核潛艦卻長期因噪音過大、容易遭聲納偵測，潛艦匿蹤與潛射核飛彈能力仍落後美俄。

布魯金斯研究院國際秩序計畫主任瓊斯（Bruce Jones）示警，中國正投入巨資縮小差距，在性能上加速追趕，並可能在數量上大幅超前，未來料將進行更多試射。

美國海軍情報辦公室指揮官布魯克斯（Mike A. Brookes）３月出席國會聽證會指出，中國約有14艘核動力潛艦，其中6艘具備核武能力，遠少於美國約70艘，但近年已大幅加快建造速度。

這次試射有2種可能路徑。

紐時引述兩名區域內政府官員表示，初步評估顯示，這枚飛彈是從中國南部外海的南海發射。但其他專家指出，飛彈可能是從中國東北沿岸渤海灣附近發射，向東南飛行超過4300英里（約6880公里），最後落入索羅門群島外海。

曾任北約軍備管制與裁軍中心主任、現任太平洋論壇資深分析師的阿爾伯克（William Alberque）表示，中國雖頻繁試射飛彈，但絕大多數都朝內陸發射；相較之下，美國每年會在太平洋上空試射5至10次義勇兵與三叉戟飛彈，俄羅斯則多從巴倫支海向東部試射。

亞洲社會政策研究所高級研究員莫里斯（Lyle Morris）說，中國過去曾在渤海灣祕密測試潛射飛彈，而長程試射可模擬實戰彈道中的高溫與劇烈擾動。

阿爾伯克認為，這次可能的發射地點也符合中國逐步形成的潛射核飛彈「堡壘戰略」，即讓潛艦潛伏在近海，由多層防禦力量掩護，降低遭偵測與攻擊的風險。

這次試射的可能是中國新一代海基核力量「巨浪-3」飛彈，若從這些海域發射，可打擊美國西岸大部分地區。阿爾伯克指出，在這些堡壘海域內，中國可更有把握確保潛艦在必要時完成發射，不易遭美方迅速摧毀。